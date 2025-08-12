Catarroja implementarà mesures noves de seguretat davant d’emergències climàtiques i farà simulacres després de l’estiu
L’Ajuntament instal·larà càmeres de videovigilància, sirenes d’alerta primerenca i grups electrògens en tot el municipi
L’Ajuntament de Catarroja implementarà noves mesures de seguretat davant d’emergències climàtiques. Amb el lema “Catarroja avança”, el consistori pretén desenrotllar diferents accions per a oferir major protecció a la ciutadania davant d’episodis d’alerta, especialment inundacions. Estes accions sorgixen com a resposta a les peticions ciutadanes i compten amb el suport de l’Agenda Urbana de la Reconstrucció, que és la ferramenta creada per a planificar i coordinar els projectes de reconstrucció dels municipis afectats per la dana.
Entre les actuacions a desenrotllar destaca la instal·lació de dos càmeres de videovigilància en el barranc per a conéixer en temps real el nivell de l’aigua. Estes càmeres estaran situades en el pont de la CV-400 i en el pont entre Catarroja i Massanassa, connectades les dos a la central de la Policia Local. A això s’unix la col·locació de sirenes d’alerta primerenca i grups electrògens amb la finalitat de millorar la capacitat de resposta de l’Ajuntament. Estes mesures formen part d’un conjunt d’iniciatives dissenyades en col·laboració amb la Universitat Politècnica de València (UPV). Este organisme ja està elaborant un mapa de riscos per a Catarroja en el qual la participació de la ciutadania ha sigut clau.
Simulacres
Està previst que, després de l’estiu, es facen simulacres d’emergència en diferents punts del municipi, com ara en edificis públics, residències de majors i centres escolars. Per a això s’ha contractat la instal·lació de 27 altaveus i, a més, s’implementarà un sistema d’avisos a la ciutadania.
L’alcaldessa de Catarroja, Lorena Silvent, ha destacat que la formació i la conscienciació ciutadana “són aspectes fonamentals en el pla estratègic que l’Ajuntament està elaborant per a garantir la seguretat i prevenció de la ciutadania enfront d’episodis com el que hem viscut”.
A més, el consistori instal·larà en els túnels de la localitat diferents elements, entre els quals es troben barreres automàtiques, semàfors nous, càmeres de seguretat i sensors de detecció d’inundacions, a fi de millorar la seguretat ciutadana. De fet, en cas de pluges intenses, es tancaran automàticament els accessos als túnels impedint el pas tant de vehicles com de vianants. Tot això estarà coordinat pel centre de control de la Policia Local. A més, davant de qualsevol situació d’alerta, tot el terme municipal estarà videovigilat amb drons, tant el nucli urbà com el polígon industrial.
