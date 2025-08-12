David Carmo, opció per a la defensa del València CF
A Grècia situen el central en l’òrbita de l’equip blanc-i-negre i informen que ja ha presentat una oferta
L’angolés pot ser una opció, però el València deu ara accelerar en l’operació eixida i trobar destinació a jugadors com Cömert
Rafa Jarque
Després d’una setmana frenètica en la qual el València CF va fer oficial fins a tres noves incorporacions, el mercat no pot ni deu detindre’s per a un equip blanc-i-negre que seguix amb l’obligació de reforçar la plantilla de Carlos Corberán. Baptiste Santamaría, reforç revelat per SUPER, Ugrinic i Danjuma han sigut els últims a unir-se a l’elenc de cares noves en el qual ja estaven Raba, Agirrezabala i Copete. Ara, la direcció esportiva ha d’atacar altres fronts.
La posició de central no està al cent per cent coberta malgrat l’arribada de Copete, i és que cal recordar que este estiu han fet les maletes Yarek Gasiorowski i Cristhian Mosquera, els dos com a vendes. De moment, és Eray Cömert qui ostenta l’estatus de quart central, però Corberán no compta amb ell i el club treballa per a buscar-li una eixida mentres pentina el mercat a la recerca d’una opció millor. I en la llista d’objectius, segons ha informat el periodista grec Antonis Oikonomidis, està David Carmo, del Nottingham Forest.
Este periodista parla ja fins i tot d’una oferta en ferm per a fitxar-lo i assegura que al futbolista li agrada la idea de jugar a Mestalla. SUPER pot confirmar que David Carmo és, efectivament, una opció per a reforçar la saga, però per al tram final del mercat, si cap altre club el fitxa abans i sempre que se li trobe una eixida a Eray Cömert. I és que, arribats a este punt, els fitxatges restants del València ja estan molt subjectes a l’operació eixida.
No compta per a Nuno
El Nottingham Forest va pagar 11 milions d’euros al Porto l’estiu passat per David Carmo, però el va cedir poc després a l’Olympiacos. A Grècia ha sigut titular i ha quallat una bona temporada, però Nuno Espírito Santo, tècnic del Nottingham, ha deixat clar que no compta amb ell i que ha de buscar de nou una eixida este estiu, si pot ser en forma de venda. La seua eixida porta tota la pretemporada embossada i és ara quan ha emergit el València com una opció real perquè continue amb la seua carrera.
Un central de diversos milions
Als seus 26 anys, el central angolés ha mogut diversos milions d’euros des de l’inici de la seua carrera. Va passar pels planters del Benfica i del Braga fins que el Porto va decidir pagar 20 milions d’euros per fer-se amb els seus servicis quan a penes tenia 23 anys. Dos temporades més tard va anar-se’n al Nottingham Forest a canvi d’11 milions d’euros i este estiu tot apunta al fet que tornarà a fer les maletes.
