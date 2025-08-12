Demanen investigar la mort de dos vaquetes a Benifairó de la Valldigna
L’Associació Nacional per a la Protecció i el Benestar dels Animals és contrària a esta mena de festejos
L’Associació Nacional per a la Protecció i el Benestar dels Animals (Anpba) ha presentat un escrit formal en via administrativa davant de la Conselleria d’Emergències i Interior de la Generalitat, per a sol·licitar l’inici d’una investigació oficial en relació amb els incidents en els quals es van vore afectades dos vaquetes que es van esfondrar en l’arena estrepitosament i que van morir en la plaça portàtil muntada a Benifairó de la Valldigna els dies 26 de juliol i 2 d’agost de 2025.
En el seu escrit, Anpba ha sol·licitat al director general d’Interior, Vicente Huet, que “eixe òrgan competent tinga a bé ordenar l’inici d’una activitat d’investigació i comprovació suficients dels fets”, a l’efecte de constatar, entre altres elements, qui van ser els organitzadors oficials dels dos esdeveniments; quina autoritat va exercir de director en els dos festejos; si, després dels fets, els dos esdeveniments taurins van ser suspesos o no; si va haver-hi, o no, servicis veterinaris per a atendre els animals i, en cas afirmatiu, si el servici veterinari va alçar, o no, actes sobre l’estat dels animals i el seu desenllaç final.
“En definitiva”, manifesta Anpba, “se sol·licita una investigació oficial i comprovació suficients per a determinar si es va produir alguna classe de conducta irregular que poguera meréixer una resposta en el marc d’atribucions i potestats administratives exclusives que eixe òrgan competent té encomanades, i, atés que la funció i els fins estatutaris d’Anpba passen per vetlar pel benestar i la protecció dels animals, promoure i obtindre una garantia legal suficient a l’efecte de previndre que puguen ocórrer fets com el que s’exposa més amunt”, a més de sol·licitar, si és el cas, “la determinació de les presumptes responsabilitats”.
Crítiques als festejos taurins
L’Associació Nacional per a la Protecció i el Benestar dels Animals és contrària a la utilització d’animals en festejos, i interposa nombroses denúncies administratives a l’efecte de protegir el benestar dels animals. Així mateix, exercix una labor de conscienciació, de la qual espera obtindre com a resultat que la societat “contemple amb ulls cada vegada més crítics i desaprovadors estos festejos de diversió que tant fan patir als animals que s’utilitzen”, assenyala l’entitat en una nota de premsa.
