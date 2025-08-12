Demanen investigar la mort de dos vaquetes a Benifairó de la Valldigna

L’Associació Nacional per a la Protecció i el Benestar dels Animals és contrària a esta mena de festejos

Una de les dos vaquetes que van morir en la plaça de Benifairó de la Valldigna

Una de les dos vaquetes que van morir en la plaça de Benifairó de la Valldigna / Levante-EMV

Sergi Sapena

Gandia

L’Associació Nacional per a la Protecció i el Benestar dels Animals (Anpba) ha presentat un escrit formal en via administrativa davant de la Conselleria d’Emergències i Interior de la Generalitat, per a sol·licitar l’inici d’una investigació oficial en relació amb els incidents en els quals es van vore afectades dos vaquetes que es van esfondrar en l’arena estrepitosament i que van morir en la plaça portàtil muntada a Benifairó de la Valldigna els dies 26 de juliol i 2 d’agost de 2025.

En el seu escrit, Anpba ha sol·licitat al director general d’Interior, Vicente Huet, que “eixe òrgan competent tinga a bé ordenar l’inici d’una activitat d’investigació i comprovació suficients dels fets”, a l’efecte de constatar, entre altres elements, qui van ser els organitzadors oficials dels dos esdeveniments; quina autoritat va exercir de director en els dos festejos; si, després dels fets, els dos esdeveniments taurins van ser suspesos o no; si va haver-hi, o no, servicis veterinaris per a atendre els animals i, en cas afirmatiu, si el servici veterinari va alçar, o no, actes sobre l’estat dels animals i el seu desenllaç final.

“En definitiva”, manifesta Anpba, “se sol·licita una investigació oficial i comprovació suficients per a determinar si es va produir alguna classe de conducta irregular que poguera meréixer una resposta en el marc d’atribucions i potestats administratives exclusives que eixe òrgan competent té encomanades, i, atés que la funció i els fins estatutaris d’Anpba passen per vetlar pel benestar i la protecció dels animals, promoure i obtindre una garantia legal suficient a l’efecte de previndre que puguen ocórrer fets com el que s’exposa més amunt”, a més de sol·licitar, si és el cas, “la determinació de les presumptes responsabilitats”.

Crítiques als festejos taurins

L’Associació Nacional per a la Protecció i el Benestar dels Animals és contrària a la utilització d’animals en festejos, i interposa nombroses denúncies administratives a l’efecte de protegir el benestar dels animals. Així mateix, exercix una labor de conscienciació, de la qual espera obtindre com a resultat que la societat “contemple amb ulls cada vegada més crítics i desaprovadors estos festejos de diversió que tant fan patir als animals que s’utilitzen”, assenyala l’entitat en una nota de premsa.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents