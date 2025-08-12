Un home de 43 anys, ingressat en l’UCI per un colp de calor a Novelda
Sanitat activava este dilluns l’alerta groga per altes temperatures en la província
Un ciutadà islandés de 43 anys roman en estat crític en la Unitat de Cures Intensives (UCI) de l’Hospital General d’Elda després de patir un greu colp de calor en la matinada d’este dimarts a Novelda, segons ha pogut saber este diari.
L’home va ser trobat cap a la 1.00 de la matinada en la plaça de Santa María Magdalena. Efectius del SAMU van acudir al lloc i, després de comprovar que presentava una temperatura superior als 42 graus, el van estabilitzar i van traslladar d’urgència al centre hospitalari, a on ha ingressat en estat crític. En el lloc també es van personar efectius de la Policia Local de Novelda.
Cal recordar que, segons les dades que han transcendit públicament, de l’inici de l’estiu ençà, s’han registrat en la província d’Alacant dos defuncions per colp de calor, un home i una dona, els dos de 53 anys.
La Conselleria de Sanitat havia activat este dilluns l’alerta groga en la província d’Alacant davant de la persistent onada de calor que afecta gran part del país des de finals de la setmana passada. Segons l’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet), durant la jornada es van registrar temperatures màximes de fins a 36 graus en el litoral sud d’Alacant, amb valors que van arribar prop dels 40 graus en zones de l’interior.
