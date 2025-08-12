L’aeroport de València bat un altre rècord en juliol
L’aeròdrom de Manises supera el milió de viatgers i registra la millor dada de trànsit mensual de la seua història
L’aeroport de València va de rècord en rècord, mes rere mes, amb la qual cosa tot indica que acabarà un altre any per damunt dels llindars de saturació, situats en els 10,5 milions de passatgers. De moment, ja ha registrat, en juliol, la millor dada de trànsit mensual de la seua història, amb 1.132.402 viatgers, la qual cosa suposa un creixement del 4,2 % respecte al mateix mes de 2024, segons les dades que ha fet públiques hui l’operador del mercat Aena.
El trànsit internacional va impulsar este creixement amb 848.461 passatgers comptabilitzats en juliol, un 7,8 % més. D’altra banda, el mercat domèstic va registrar 281.236 viatgers, un 5,6 % menys. Tot això en relació a vols comercials i respecte al mateix període de l’any anterior.
Entrant a detallar les principals procedències i destinacions dels passatgers internacionals registrats en juny, els més nombrosos van ser els d’origen/destinació Itàlia, que van sumar 173.814 viatgers; seguits d’Alemanya, amb 92.787; el Regne Unit, amb 89.340; França, amb 87.006; i Països Baixos, amb 85.837.
Així mateix, l’aeroport de València va operar un total de 8.777 vols durant el mes de juliol, la qual cosa implica un increment del 4,8 % respecte als moviments d’aterratge i enlairament del mateix període de l’any anterior.
Primer semestre
L’aeroport situat a Manises va registrar un total de 6.738.445 passatgers durant els primers set mesos de l’any, la qual cosa implica un increment del 9,8 % respecte al mateix període de l’any anterior. Quant als vols, es van operar 53.556 moviments en estos mateixos mesos, un 8,5 % més. El recinte va tancar 2024 amb 10,81 milions de passatgers entre tot l’any. O, cosa que és el mateix, més de 300.000 usuaris per damunt del límit de 10,5 milions de persones que la mateixa Aena marcava com a capacitat màxima oficial per a València en l’actual DORA, vigent fins a l’any que ve. El Govern ja ha anunciat que el nou DORA inclourà l’ampliació de Manises per a evitar la saturació de la infraestructura.
Els aeroports del grup Aena (compost pels 46 aeròdroms i dos heliports a Espanya, l’aeroport de Londres-Luton i 17 instal·lacions al Brasil) han tancat el mes de juliol de 2025 amb 38.474.698 passatgers, un 2,7 % més que en el mateix mes de 2024; van gestionar 319.591 moviments d’aeronaus, un 0,9 % més que en 2024; i van transportar 130.508 tones de mercaderia, un 10,1 % més que l’any passat.
Madrid
L’aeroport Adolfo Suárez Madrid-Barajas va registrar el major nombre de passatgers en juliol, amb 6.170.130, la qual cosa representa un creixement del 0,6 % enfront del mateix mes del passat any. Li van seguir els aeroports Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, amb 5.540.010 (+2,9 % respecte a 2024); Palma, amb 4.594.987(-0,1 %); Màlaga-Costa del Sol, amb 2.866.642 (+7,8 %); Alacant-Elx Miguel Hernández, amb 2.106.991 (+5,9 %); Eivissa, amb 1.446.589 (+0,9 %), Gran Canària, amb 1.286.184 (+6,4 %), i València.
Durant el mes passat, es va registrar rècord absolut de passatgers en els aeroports Adolfo Suárez Madrid-Barajas, Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, Màlaga-Costa del Sol, Alacant-Elx Miguel Hernández, València, Bilbao i Tenerife Nord-Ciutat de La Laguna.
