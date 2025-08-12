Arriba una pastera amb 13 migrants a la platja de la Fossa de Calp
Estan rebent assistència sanitària en les dependències de la Guàrdia Civil abans de traslladar-los a Alacant
Una pastera amb 13 migrants a bord ha arribat este matí, cap a les 9 hores, a la platja de la Fossa de Calp, que a eixa hora ja començava a omplir-se de banyistes. L’embarcació ha tocat terra en l’extrem sud de la platja. Un helicòpter i un patruller de la Guàrdia Civil escortaven la pastera. En la platja esperaven patrulles de la Guàrdia Civil i de la Policia Local. Els migrants estaven en aparent bon estat de salut.
S’ha mobilitzat l’Equip de Resposta Immediata d’Emergències (ERIE) d’ajuda humanitària a migrants de la Creu Roja de Calp. S’ha emportat els ocupants de la pastera a dependències de la Guàrdia Civil, a on han rebut una primera atenció sanitària. Ara seran traslladats al port d’Alacant.
Contrast: el drama de la immigració i les vacacions en la platja
L’arribada de la pastera ha sorprés els banyistes, sorpresos també per l’helicòpter i el patruller que controlaven la precària embarcació i pel desplegament policial en la riba de la platja. No és la primera vegada que arriba una d’estes embarcacions a una platja de la Marina Alta repleta de banyistes. El drama de la immigració contrasta amb les vacacions en la platja dels turistes.
