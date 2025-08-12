Altes temperatures

Quasi 30 municipis valencians seguixen hui en alerta màxima per calor

Les localitats assenyalades per la Conselleria de Sanitat estan situades a la Ribera Alta, els Ports i l’Alt Maestrat

Una dona fa una foto d’un termòmetre que marca 44 °C

Una dona fa una foto d’un termòmetre que marca 44 °C / J. M. López

Marga Vázquez

València

La Conselleria de Sanitat ha decretat hui un nivell de risc alt per a la salut per altes temperatures en 28 municipis de les comarques de la Ribera Alta, en la província de València, i dels Ports i l’Alt Maestrat, a Castelló.

En la comarca valenciana de la Ribera Alta, les localitats amb risc alt per calor hui, dimarts 12 d’agost, són Alberic, Alcàntera de Xúquer, Antella, Beneixida, Benimodo, Benimuslem, Cotes, Càrcer, Gavarda, Manuel, Massalavés, la Pobla Llarga, Rafelguaraf, Sant Joanet, Senyera, Sumacàrcer, Castelló i l’Énova.

Les localitats a Castelló

Els municipis més afectats per la calor hui als Ports són Cinctorres, Forcall, la Mata de Morella, Olocau del Rey, Palanques, Todolella, Villores i Zorita del Maestrazgo; i a l’Alt Maestrat són la Torre d’en Besora i Vilar de Canes.

A més, la Conselleria de Sanitat avisa que també hui hi ha risc mitjà per a la salut per altes temperatures en 61 localitats de dotze comarques de la Comunitat Valenciana. Els municipis afectats estan situats al Baix Maestrat, el Baix Segura, el Camp de Túria, el Comtat, els Ports, l’Alt Maestrat, la Foia de Bunyol, la Plana Alta, la Plana Baixa, la Ribera Alta, la Ribera Baixa i la Safor.

Així mateix, des de Sanitat advertixen que la calor extrema perjudica seriosament la salut, especialment en les persones més vulnerables, com xiquets i ancians, així com persones amb malalties cròniques. Davant de l’onada de calor, es recomana beure molta aigua, evitar el sol en les hores de més intensitat i, davant d’un possible colp de calor, telefonar ràpidament al 112.

