Samarretes retro per a fer costat a Palestina ‘made in la Costera’
Una marca de roba ètica radicada a Xàtiva col·labora amb BDS País Valencià en una campanya per a arreplegar donatius
La marca de roba sostenible Ubeefe ha llançat una campanya de prevenda de samarretes solidàries amb Palestina per a ajudar a arreplegar fons. En este cas, es tracta de peces d’estètica retro relacionades amb el món del futbol. Preguntats per l’origen de la iniciativa per Levante-EMV, han explicat que “fa temps que fem samarretes solidàries amb col·lectius socials com el BDS País Valencià o Revista Sobirania Alimentària, per exemple. En este cas són peces que fem nosaltres i vendrem en la web sota comanda”.
“La idea naix d’estar fent un disseny de samarreta de futbol per a uns amics i se’ns va ocórrer un disseny per a Palestina transformant el logotip de Pirelli antic per Palestina lliure”, prosseguixen.
El disseny de la peça és de Carles Vercher (Ubeefe). La samarreta té una textura d’olivera i un tall de samarreta retro amb coll de pol.
Els beneficis de la campanya es repartiran al 50 % entre Ubeeefe i BDS País Valencià, entitat que des de fa 12 anys ha coordinat diverses mobilitzacions i campanyes a favor de Palestina.
La producció de les samarretes és obra de Xenius i estan fetes 100 % a Xàtiva (la Costera).
Moltes són les entitats que estan mobilitzant-se a través d’iniciatives similars. Moltes són les veus que no dubten a l’hora de demanar que acabe la violència i el genocidi a Gaza.
