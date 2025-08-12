València accelera amb el canvi de nom en ple mes d’agost
Els socialistes ja estan treballant en les al·legacions per a “frenar esta maniobra” de PP i Vox i “defendre el nom i la dignitat de València”
H. G.
Este dilluns, 11 d’agost, ha començat el procés d’exposició pública del canvi de nom oficial de València que els partits que governen en l’Ajuntament de València, PP i Vox, van aprovar en el ple del mes de juliol per a per a eliminar l’accent obert del topònim en valencià que va acordar l’anterior govern progressista. Una decisió que la regidora socialista María Pérez ha qualificat novament d’imposició i de “maniobra feta per la porta de darrere”, alertant que “es tramita amb un termini de només 20 dies per a presentar al·legacions, en ple mes d’agost, quan moltes entitats estan tancades i la participació és més difícil que mai”.
Procés exprés i en ple agost
Pérez ha assenyalat que esta proposta “ignora l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, que és l’organisme amb l’autoritat legal sobre la nostra llengua” i que ja va dictaminar en 2017 que la forma correcta del nom de la ciutat és amb accent obert. “Per al PP, és més important fer-li una concessió a Vox que respectar el valencià. La dreta no vol bilingüisme: vol jerarquies i relegar el valencià a una llengua de segona”, ha afegit.
La regidora socialista ha recordat que el Govern de Catalá pretén secundar-se en un informe encarregat a un lingüista particular, “perquè ja sabien que contradiria el criteri de l’AVL”, i ha remarcat que “és un document pagat amb diners públics, sense valor jurídic, que només representa l’opinió d’una persona”. “El que estan fent és un despropòsit, una provocació i una falta de respecte a la nostra ciutat i a la nostra llengua”, ha subratllat Pérez. “Des del PSPV ja estem treballant en les al·legacions per a frenar este atac i defendre el nom i la dignitat de València. Perquè València continuarà sent en valencià i oberta”.
Una vegada aprovat el canvi de nom de València, que, en cas de prosperar, passaria a tindre doble denominació en valencià (amb accent tancat) i castellà, la decisió plenària s’havia de sotmetre a informació pública per un termini de 20 dies hàbils, mitjançant un anunci a través de mitjans electrònics en la Seu electrònica de l’Ajuntament de València i en el Butlletí Oficial de la Província de València. Període que ja ha començat. Una vegada resoltes les al·legacions, en el cas que n’hi haja, al finalitzar el període d’informació pública, l’Ajuntament procedirà a l’aprovació definitiva del canvi de denominació del municipi. I en el cas de no haver-se presentat cap reclamació en el tràmit d’informació pública, no serà necessària l’adopció d’un nou acord plenari d’aprovació.
Finalment, el consistori remetrà l’expedient a l’acord del Consell de la Generalitat Valenciana, al qual, tal com arreplega la Llei 4/1983, de 23 de novembre, d’ús i ensenyança del valencià, correspon determinar els noms oficials dels municipis.
