El 85 % dels jóvens no es pot emancipar: la pitjor dada des de 2006
Els lloguers continuen pujant més del doble que el sou de la joventut, que ha de destinar el 92 % del que guanya a pagar la renda
Emancipar-se mai ha sigut tan difícil com ara. Una cosa tan bàsica com accedir a una vivenda s’ha convertit en una tasca titànica. Així ho indica l’últim observatori publicat pel Consell de la Joventut d’Espanya (CJE), que diu que huit de cada deu jóvens no pot volar del niu: la pitjor dada des que es tenen registres (2006).
Ni eixir de casa dels seus pares ni accedir a alguna cosa que no siga una habitació compartida i la vida reduïda a quatre parets. És la realitat que asfixia una joventut que veu que cada vegada és més complicat accedir a un bé essencial com la vivenda. Els preus dels lloguers pugen dos vegades més ràpidament que els salaris dels jóvens (precaris en la seua majoria) fins al punt que si una persona jove volguera llogar un pis mitjà hauria de destinar el 92 % del sou només al pagament de la renda. Ni amb un treball fix i a jornada completa és possible aconseguir eixe “luxe” de tindre una vivenda.
Madrid ostenta la taxa d’emancipació més alta (17,9 %), seguida de Catalunya (17,6 %), segons l’últim informe del Consell de la Joventut, que exigix a les administracions polítiques per a combatre l’inassequible preu de la vivenda. Andalusia (12 %) i Castella-La Manxa (10,6 %) són les autonomies amb la taxa d’emancipació més baixa.
I la situació, lluny d’anar a millor, empitjora. El retrocés des de l’any passat ha sigut especialment acusat entre els qui tenen entre 25 i 29 anys i sobretot en les dones. El CJE critica que el descens és “especialment cridaner si es té en compte que es va produir en un context de millora del mercat laboral: la taxa de desocupació juvenil va registrar el seu mínim des de 2007 i el salari mitjà ha crescut aproximadament un 11 %”.
Però de poc importa que el salari cresca si els preus de la vivenda pugen més. A finals de 2024, el preu mitjà d’una vivenda lliure va ser de 1.080 euros al mes (en ciutats com València és de 1.600 euros al mes). En el cas de la compra, els preus ja assolixen nivells de la bambolla, i de les poques llars jóvens que hi ha, totes superen amb escreix el llindar del 30 % d’endeutament recomanat.
Pisos de 50 metres
Malgrat la recuperació econòmica, la capacitat adquisitiva de la joventut està caient fins al punt que la superfície màxima tolerable per a una persona menor de 30 assalariada seria de 25 m² en el cas d’un pis de lloguer i de 54 m² per a un pis amb hipoteca. El 30 % de la joventut es trobava en risc de pobresa en el segon semestre de 2024.
De fet, dels poquíssims jóvens que viuen emancipats, només el 20 % viuen sols. És a dir, que la gran majoria necessiten viure en parella com a única forma possible d’emancipar-se. Si emancipar-se és quasi una quimera, fer-ho en solitari sembla directament impossible.
La majoria de les persones jóvens emancipades residia, segons l’estudi, en una vivenda de lloguer, consolidant el perfil d’una generació marcadament inquilina. D’altra banda, mentres els jóvens emancipats es reduïxen, augmenta el nombre de jóvens que compartixen pis respecte a l’any anterior.
Pobresa en els jóvens
En 2024, els jóvens continuaven sent el grup d’edat amb major risc de pobresa només per darrere de la infància. Encara que la proporció s’ha reduït lleugerament, hi ha dades que són molt cridaneres, com, per exemple, que un de cada cinc jóvens amb ocupació seguia en situació de pobresa, una xifra que supera en 5 punts la de 2009.
Estes dades reflectixen que, en alguns casos, tindre un treball no és garantia d’una vida digna ni una protecció enfront de la pobresa. Encara així, el salari mitjà va augmentar un 11 % fins als 14.000 euros a l’any, una pujada relacionada amb l’increment del salari mínim. A més, els hòmens guanyen de mitjana 1.929 euros més a l’any que les dones.
Sèrie històrica
La taxa d’emancipació —que el CJE mesura dos vegades a l’any— té una tendència a la baixa des de 2007, just abans de la crisi de 2008. En tot este temps, només s’ha registrat un lleuger repunt en els anys posteriors a la pandèmia (2021 i 2022). No obstant això, ni de lluny s’ha arribat al 26 % de jóvens emancipats que hi havia en 2007.
El CJE recorda que la taxa d’atur juvenil ha descendit, a finals de 2024, al 19 %, el valor més baix des de 2007. No obstant això, la precarietat laboral és un fet. El 26 % dels jóvens amb ocupació tenen contractes a temps parcial, una cosa més acusada entre les dones (quasi un 34 %).
En tot cas, el fet que tindre un projecte de vida pròpia siga una tasca titànica no ho és tant per la precarietat laboral (que també) sinó pels astronòmics preus de la vivenda. El salari net mensual és de 1.170,54 euros, una quantitat inferior als gastos que comporta independitzar-se (119,24 euros per a subministraments i 1.080 per al lloguer).
