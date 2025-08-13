Bocairent obri al veïnat l’elaboració de l’Agenda Urbana
L’Ajuntament avança en la confecció del document amb l’obertura del període d’exposició pública perquè els veïns puguen fer aportacions
L’Ajuntament de Bocairent està immers, des del mes de maig passat, en l’elaboració de l’Agenda Urbana, un document que, segons explica l’equip redactor, “serà un pla estratègic que guiarà el futur del municipi en els pròxims 15 anys”. Per a este procés es va dur a terme una fase inicial de consulta ciutadana i ara s’obri un període d’exposició pública en el qual el veïnat podrà fer aportacions al document inicial.
En concret, des del 14 d’agost fins al 14 de setembre, es podran presentar esmenes a la versió provisional de l’Agenda Urbana de Bocairent, la qual es troba disponible en el portal web municipal. Esta ha sigut elaborada per la consultoria especialitzada Crea 360 i ha comptat amb una subvenció atorgada pel Departament de Fons Europeus de la Diputació de València.
El document inicial definix sobretot un pla d’acció que “es concreta en 69 projectes estratègics, desenrotllats en 208 accions específiques, distribuïdes al llarg dels deu objectius estratègics de l’Agenda Urbana Espanyola”. Esta planificació permetrà reforçar la cohesió social i fixar població jove en el municipi, impulsar la diversificació econòmica, millorar la mobilitat sostenible i l’accessibilitat del nucli històric, avançar cap a la neutralitat climàtica i la gestió sostenible, i preservar el patrimoni natural i cultural de Bocairent.
L’alcalde de Bocairent, Xavier Molina, afirma que “és un document importantíssim, perquè fixa a on estem i cap a on volem anar; a més, obri la porta a noves línies de finançament europeu”. L’alcalde anima el veïnat a llegir l’esborrany provisional i fer-hi aportacions: “La fase inicial d’elaboració va arreplegar les preocupacions de la ciutadania i ara fa falta també escoltar la veu de les bocairentines i els bocairentins per a tancar el document final”, indica. En este sentit, Molina assenyala que la previsió és que les esmenes del període d’exposició pública s’analitzen per l’equip redactor durant la segona quinzena de setembre, perquè la versió definitiva puga elevar-se al ple de l’Ajuntament a finals del mes que ve.
