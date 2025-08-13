El canvi climàtic propicia el tancament de platges per contaminació fecal
Quatre trams d’Oliva van haver de tancar ahir després de les anàlisis de Medi Ambient
L’increment de la temperatura de la mar alimenta la presència de bacteris
La notícia que la majoria d’alcaldes del litoral de la Safor temen va tornar a saltar al migdia d’ahir. Els servicis de socorrisme i salvament de les platges d’Oliva, per indicació de l’Ajuntament d’esta ciutat, va haver de tornar a col·locar la bandera roja, de prohibit el bany, en quatre trams d’este terme. Es tracta de les platges de la Terranova, Pau Pi, Aigua Blanca i Aigua Morta.
Com és habitual en este estiu, la causa del problema, que impedix el bany a efectes preventius per a la població, va ser la contaminació fecal detectada en les anàlisis diàries que realitza la Conselleria de Medi Ambient, els resultats de les quals, especialment en el cas que isquen negatius, es comuniquen immediatament als ajuntaments perquè adopten les mesures preventives.
Segons ha pogut saber este periòdic, en les anàlisis realitzades el passat 11 d’agost, les mostres d’aigua de mar preses a Terranova, Pau Pi, Aigua Blanca i Aigua Morta van donar una contaminació fecal que assenyala un excés de residus en paràmetres que superen el doble dels admissibles.
En eixos casos, el convenient és exigir als banyistes que isquen de l’aigua, atés que podrien produir-se problemes de salut en persones al·lèrgiques a algun d’eixos bacteris, o infeccions per contacte de l’aigua amb ferides obertes, i fins i tot per ingestió. Tampoc és convenient nadar en eixa situació perquè l’aigua amb residus fecals pot provocar problemes en contacte amb mucoses, especialment els ulls.
A Oliva li va tocar ahir, però la veritat és que quasi totes les platges de la Safor, amb excepció feta de la gran platja Nord de Gandia, han patit este problema que, fins a l’inici d’este estiu, s’havia produït només en casos molt excepcionals. De fet, cada estiu, a Gandia, era habitual que tancara alguns dies la platja de Venècia, un tram molt xicotet de costa situat entre la dàrsena portuària i la desembocadura del riu Serpis, però això es devia a l’arrossegament de matèria orgànica pel llit del riu, generalment després d’alguna tempesta que bolcava les deixalles dels carrers i la xarxa de clavegueram fins a la mar.
Este estiu, en canvi, ha sigut un degoteig constant de platges tancades en la comarca de la Safor i bona part de la Comunitat Valenciana. Tavernes de la Valldigna, Xeraco, Daimús, Guardamar, Bellreguard, Miramar, Piles i Oliva han hagut de posar la bandera roja en alguna ocasió, la qual cosa ha portat alguns d’estos alcaldes, com va ocórrer a Xeraco i Tavernes de la Valldigna, a demanar explicacions precises a la Conselleria de Medi Ambient.
Esta situació que tant preocupa, atés que, quan succeïx, s’ha de vetar l’accés a l’aigua de la mar a milers de persones, també està relacionada amb el canvi climàtic, que, entre altres aspectes, es manifesta amb especial incidència en un increment generalitzat de les temperatures.
És cert, i així ho assenyala la Conselleria de Medi Ambient, que ara es prenen moltes més mostres d’aigua en les platges i que també s’analitza amb nous paràmetres que detecten immediatament qualsevol classe de contaminació.
Acostumar-se a la fatalitat
Però arran d’estos tancaments de platges, no són pocs els experts que coincidixen a assenyalar que la temperatura de la mar, molt més elevada enguany que en els anys anteriors, propicia la reproducció d’eixos bacteris. En condicions d’una aigua més freda, els microbis i els bacteris peririen més ràpidament. De manera que eixos mateixos investigadors són clars: cal estar preparats perquè eixes situacions d’aigua contaminada per bacteris fecals, la seua reproducció i la seua persistència en l’aigua marina aniran a més, perquè la temperatura dels oceans continuarà pujant i les platges hauran d’acostumar-se al paisatge de més banderes roges onejant per a preservar la salut dels banyistes.
