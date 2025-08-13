Els agricultors denuncien incertesa sobre les ajudes a parcel·les afectades per la dana
La Unió assegura que els propietaris d’un 6 % del total desconeixen quan rebran els diners ni l’import que els correspondrà
La Unió Llauradora ha denunciat que aproximadament un 6 % de les parcel·les afectades per la dana es troba en una situació administrativa sense resoldre després de la seua incorporació al domini públic hidràulic (DPH), i que els propietaris desconeixen quan rebran les ajudes ni l’import que els correspondrà, deu mesos després de la catàstrofe. L’organització ha reclamat al Ministeri per a la Transició Ecològica que aclarisca la situació jurídica d’estes terres, que actualitze en el visor SIGPAC les noves delimitacions del DPH i que garantisca informació prèvia individualitzada, segons ha informat este dimecres en un comunicat.
Així mateix, reclama una compensació “justa i proporcional” que incloga “el valor patrimonial del sòl, la pèrdua de capacitat productiva i el perjuí econòmic generat”, i que es conserven els drets d’ajuda directa de la PAC i de reg per al seu ús en altres parcel·les. Laura Pérez, afectada de Requena i afiliada de la Unió, ha assenyalat: “A finals de juliol encara m’estaven peritant les meues quatre hectàrees de vinya que van desaparéixer amb la riuada” i “seguisc sense tindre les meues terres, que ja no existixen, i sense saber a què atindre’m”.
Raïm
El vicesecretari general de la Unió, Luis Javier Navarro, ha afirmat que “parcel·les com les de Laura eren de raïm per a cava, tenien bon rendiment gràcies al reg i es pagaven molt bé. Podria haver perdut més de 50.000 euros d’ingressos d’este any sense collita respecte a l’any passat, en què encara va poder veremar”.
Un altre afiliat de la Unió, en este cas d’Utiel, Antonio García, ha indicat en el citat comunicat que s’acosta la verema i no podrà entrar a collir el raïm, perquè, “malgrat el compromís del Govern i Tragsa”, no li han reparat les parcel·les després de la dana.
Navarro ha conclòs que “la nova situació del domini públic hidràulic ha de ser tractada amb equitat, proporcionalitat i col·laboració institucional, i no menyscabar els drets legítims dels qui, durant dècades, han desenrotllat una activitat agrària lícita i necessària per a l’equilibri rural i ambiental del territori”.
