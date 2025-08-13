Gourlay revela l’objectiu del València el que resta de mercat
Rafa Jarque
El València ha incorporat sis futbolistes nous fins al moment en el mercat de fitxatges: Dani Raba, Julen Agirrezabala, José Copete, Baptiste Santamaría, Filip Ugrinic i Arnaut Danjuma. Quan falta poc més de dos setmanes per al tancament del mercat, el treball no pot donar-se per finalitzat si el club vol construir un equip d’acord amb l’objectiu que es va marcar amb l’arribada de Gourlay: “Tornar a l’elit europea”.
Preguntat per l’objectiu del València CF en els dies que resten de mercat, el CEO del València no ha volgut aventurar-se a assegurar que es faran més fitxatges, encara que sí que ha deixat la porta oberta: “Potser pot haver-hi alguna oportunitat, però això no s’aconseguirà amb una finestra de mercat, també dependrà de si trobem el jugador adequat”.
Satisfet amb la plantilla actual
No obstant això, el que també ha fet Gourlay és cobrir l’esquena del club en cas que no arriben més reforços, deixant clar que “si no fitxàrem a ningú més, crec que ja tenim una plantilla competitiva, però el mercat està obert fins al dia 31”.
A més, s’ha llevat pressió de damunt especificant que el projecte no té per què donar tots els seus fruits este mateix any, sinó que està pensat més a mitjà termini: “En qualsevol cas, el projecte s’ha de pensar a dos o tres anys i vore la progressió que tenim”.
Importància al planter
El que és clar és que l’Acadèmia continuarà sent crucial per a pal·liar la falta de recursos econòmics per a operar en el mercat, i així ho ha reflectit l’escocés: “També cal tindre en compte l’Acadèmia VCF per a desenrotllar el nostre propi talent i seria positiu incorporar un o dos jugadors jóvens”.
