L’ampliació de l’estació Joaquín Sorolla obliga a traslladar dos molls ferroviaris protegits
Les cintres de ferro, els carreus i altres elements de les naus es classifiquen i emmagatzemen per a la posterior reconstrucció per a ús ciutadà
El desmuntatge dels últims dos molls ferroviaris protegits de l’àmbit del Parc Central avança este estiu i ha deixat a la vista l’estructura de bigues de ferro dels antics tallers, atribuïts a Demetrio Ribes, l’arquitecte de l’Estació del Nord. El desmantellament dels dos tallers ferroviaris, abandonats i sense ús des de fa anys, és necessari per a poder ampliar l’estació provisional de l’AVE Joaquín Sorolla, una actuació que escomet el Ministeri de Transports, a través d’Adif. Les cintres de ferro, els carreus i altres elements de les naus aprofitables es classifiquen i emmagatzemen per a la posterior reconstrucció dels edificis, segons informen fonts de la Societat Parc Central.
Les infraestructures previstes en la gran operació ferroviària i urbanística del Parc Central, de la qual està en execució el canal d’accés i la citada ampliació de l’estació de l’AVE, obliguen novament a moure el patrimoni ferroviari protegit. Tot per a donar resposta a l’augment del 40 % en el nombre de viatgers després de la liberalització de les línies d’alta velocitat.
Els últims dos molls ferroviaris de l’àmbit del Parc Central estan apegats a les andanes de la nova terminal i ocupen la zona a on està previst construir les noves andanes i vies. Durant l’execució de la primera fase del Parc Central ja es van desmuntar i van rehabilitar dos molls. El número 3, després de descartar-se com a subseu de l’IVAM, albergarà l’espai dedicat a l’artista valencià Manuel Valdés. També es va desmuntar i va rehabilitar el moll 4, més pròxim al barri de Malilla i al qual encara no s’ha donat ús definitiu.
En el projecte guanyador del concurs d’idees del jardí de Gustafson-Nova Ingeniería-Grupotec, estos molls industrials es destinaven a usos terciaris complementaris per a contribuir al manteniment del jardí. No obstant això, cap dels edificis ferroviaris restaurats en la primera fase del Parc Central s’ha destinat a estos usos. Els molls 1 i 2 que ara s’estan desmantellant, considerats, com la resta, bé de rellevància local, no tenen un ús definit encara. Es tornaran a muntar, això sí, en el lloc que ocupa l’estació de l’AVE provisional una vegada es construïsca la nova Estació Central, ara en fase de concurs d’idees. Caldrà esperar, en tot cas, a vore com es desenrotlla el projecte definitiu de soterrament de les vies de tren, per a decidir el seu ús.
En el disseny de Gustafson, els molls afectats ara per l’ampliació de l’estació i el futur canal d’accés estaven destinats a albergar un viver o mercat de flors i cafeteries i terrasses per a donar servici a la zona oest del parc, en concret al Jardí dels Perfums i a l’àmbit d’Exposició de Jardins, ocupada en l’actualitat per les infraestructures ferroviàries que de manera provisional ara tornen a expandir-se per a fer possible la construcció del canal d’accés i el soterrament de les vies entre el bulevard sud i el pont de Giorgeta.
La paisatgista nord-americana va proposar, en el seu pla per al Parc Central, la restauració del patrimoni ferroviari del Parc Central, a on destaquen les quatre naus de Demetrio Ribes i quatre molls ferroviaris, dos d’estos ja recuperats, per a destinar-los a ús dotacional i de servici per al parc. La nau principal de Ribes s’ha convertit en un poliesportiu. Una de les dos naus bessones va quedar adscrita a la Universitat Popular, mentres que l’altra s’ha destinat a usos culturals. Els tallers ferroviaris, per la seua estructura oberta al parc, es destinaven a zona de restauració per a donar servici als visitants del parc.
