A presó dos hòmens per sengles violacions a una turista i una dona sense llar a València
Una de les víctimes va acudir a l’apartament turístic del presumpte agressor, un turista alemany, i mentres mantenien relacions sexuals els seus amics van entrar a l’habitació i van començar a gravar-la mentres la insultaven
El presumpte violador de l’altra dona la va amenaçar dient-li que li faria mal si es resistia mentres li posava un ganivet al coll
En llocs distints, en jornades distintes, però en la mateixa ciutat i amb dones de mons oposats com a presumptes víctimes d’un mateix delicte. La Policia Nacional ha detingut, en les últimes hores, dos hòmens com a presumptes autors d’un delicte d’agressió sexual per presumptament violar dos dones de 21 i 46 anys, en la ciutat de València. Després de passar a disposició judicial els dos acusats d’estos casos, independents entre si, el Jutjat d’Instrucció número 4 de València, en funcions de guàrdia, acordava l’ingrés a la presó dels dos arrestats.
El primer d’ells, un turista alemany de 19 anys, ha sigut detingut a València com a presumpte autor d’un delicte d’agressió sexual per presumptament violar una altra turista, una estatunidenca de 21 anys, a la qual havia conegut de festa en una zona d’oci nocturn de València.
Els fets van succeir la nit del 7 d’agost, quan la víctima va eixir de festa amb un amic a la discoteca Umbracle de València. En el local va conéixer un grup de xics alemanys i, en un moment de la nit, va acceptar anar amb ells a l’apartament turístic en el barri d’Ayora en el qual s’allotjaven, perquè se sentia atreta per un d’ells.
La van gravar mentres mantenia relacions sexuals
En l’apartament, els dos van començar a mantindre relacions sexuals de manera consentida en una de les habitacions quan van ser sorpresos per diversos dels amics, que van entrar a l’habitació i van començar a cridar i a burlar-se d’ella mentres gravaven vídeos. Segons el testimoniatge de la víctima, el xic amb el qual se n’havia anat al llit, lluny de parar li va tapar la boca perquè parara de cridar i va continuar penetrant-la en contra de la seua voluntat. Hores després, la víctima va abandonar la vivenda i es va dirigir a casa del seu amic.
El detingut ha negat els fets dels quals se l’acusa i assegura que les relacions sexuals van ser consentides en tot moment. Segons la seua versió, els seus amics van arribar a l’apartament quan ja havien acabat. Un d’ells va entrar a l’habitació amb la llum del mòbil encesa per a buscar una crema que utilitza per a tractar una malaltia cutània.
En este sentit, assegura que la xica es va espantar quan va escoltar soroll i que, quan va adonar-se’n, li va demanar al seu amic que isquera, després de la qual cosa es van adormir perquè estaven cansats i ella va abandonar l’apartament cap a les 8.00 h del matí després d’intercanviar les seues xarxes socials.
Després de passar a disposició judicial este dimarts i prendre declaració a l’acusat, el Jutjat d’Instrucció número 4 de València, en funcions de guàrdia, acordava el seu ingrés a la presó de manera preventiva.
A punta de ganivet
Paral·lelament, la Policia Nacional ha detingut un home de 40 anys per presumptament violar una dona de 46 anys en una zona de barraques situada en la zona de l’antic circuit de Fórmula 1 de València. Els fets van ocórrer en la matinada del 12 d’agost, quan, cap a les 4.00 de la matinada, una patrulla va rebre un avís que una dona denunciava haver sigut víctima d’una violació.
Segons el relat de la dona, els dos s’havien conegut eixe mateix dia en un parc pròxim a la zona en la qual pernocten. Hores després, la dona va accedir a anar a la barraca de l’acusat, un algerià de 40 anys sense permís de residència a Espanya. En l’interior, l’acusat va començar a propinar-li punyades i puntades i, mentres li posava un ganivet al coll, la va amenaçar dient-li que li faria mal si es resistia a mantindre relacions sexuals.
Després de consumar l’agressió, la dona, en estat de xoc, va aprofitar que el seu agressor s’havia quedat adormit per a abandonar la barraca. Ja alliberada, va alertar una persona que es va travessar pel carrer, que va telefonar al 112 per a demanar ajuda. L’agressor s’ha acollit al seu dret a no declarar i a última hora de la vesprada d’este dimarts passava a disposició judicial. El Jutjat d’Instrucció número 4 de València, en funcions de guàrdia, acordava presó preventiva per a l’acusat.
Suscríbete para seguir leyendo
- El barrio singular que sobrevivió a la especulación urbanística estrena iluminación
- La Fúmiga actua esta nit en un municipi valencià
- Frenada al turisme a València capital
- El Consell expressa el seu desig que Ángel es recupere i agraïx la ràpida actuació de bombers i sanitaris
- Els sindicats convoquen una vaga de professors d'FP per al primer dia de curs
- Camps es passeja per la zona zero de la DANA
- Estos són els 76 municipis valencians en alerta màxima per calor este dilluns
- Samarretes retro per a fer costat a Palestina ‘made in la Costera’