Episodi tòrrid
El segon dia de l’onada de calor “africana” frega els 40 graus a l’espera del seu pic durant el pont
La humitat i l’absència de brisa marina disparen la sensació tèrmica fins als 48 graus a Alzira després d’una nit amb mínimes de 27 graus
Emergències manté actiu un avís especial per temperatures extremes i desaconsella els bous al carrer entre les 12 i les 19 hores
Les altes temperatures, encara que amb un lleu i quasi insignificant retrocés, van deixar una altra jornada d’intensa xafogor a la Comunitat Valenciana. L’onada de calor, impulsada per una massa d’aire africana, va elevar el mercuri pràcticament fins als 40 graus en moltes comarques, amb els 39 graus de Jalance com la màxima més alta, segons els registres de l’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet). No obstant això, la humitat i l’escassetat de vent van provocar una sensació tèrmica molt major, la qual es va disparar fins als 48 graus en alguns barris d’Alzira, com van arreplegar les estacions de l’Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet).
La persistència de l’episodi tòrrid va obligar, per exemple, la Generalitat Valenciana a mantindre l’alerta màxima per calor en 28 municipis, i, d’altra banda, la Conselleria d’Emergències i Interior a mantindre el nivell de risc extrem davant d’incendis forestals. En este sentit, es van programar vols de vigilància aèria preventiva per a vigilar les masses verdes des de l’aire. Són molts els focus actius en diversos punts del país amb desallotjaments a Lleó, Cadis i Madrid. La precaució és, per tant, màxima davant de possibles conats d’incendis forestals. A més, la Generalitat va enviar ahir una circular als ajuntaments per a desaconsellar-los la celebració dels festejos de bous al carrer entre les 12 i les 19 hores per a tractar de salvaguardar la integritat de les persones i els animals, i amb recomanacions, com una exposició màxima dels caps de bestiar de 10 minuts, entre d’altres, en cas de no reprogramar la seua celebració.
Nits cada vegada més càlides
La jornada d’intensa calor va arribar després d’una matinada també sufocant, en la qual va ser realment complicat dormir en diverses localitats. Segons els registres d’Avamet, a Pego, la mínima va ser de 27,7 graus, i, fins i tot en una desena de municipis —inclosa València ciutat—, el termòmetre no va baixar de 27°; valors que, a la primavera o tardor, són màximes amb el sol en el seu zenit. En contraposició, a El Toro, la seua població va poder gaudir d’una nit fresca, ja que la mínima es va quedar en 10,9 graus; és un cas insòlit en l’autonomia en plena onada de calor.
Malgrat els negacionistes, una de les evidències de l’augment de la temperatura mitjana a la Comunitat Valenciana, durant les últimes dècades, és l’ascens continuat de les mínimes. L’Aemet ha difós hui la quantitat de nits equatorials, per damunt dels 25 graus, que s’han registrat a València ciutat des de la dècada dels quaranta del segle XX. I l’evolució és clara: la mitat de les nits equatorials es concentra en l’actual.
Des de l’any 2020, hi ha hagut un total de 80 matinades amb mínimes superiors als 25 graus. En són tantes com en les huit precedents, i això que la dècada només es troba en el seu equador, per la qual cosa la dada en 2030 pot ser ressenyable.
El pic, en el pont
Durant els pròxims dies, la calor remetrà lleument, encara que les temperatures continuaran sent “significativament elevades”, segons difonen des de l’Aemet. De fet, l’Agència manté activa l’actual onada de calor, com a mínim, fins al dimarts de la setmana que ve. Este dimecres, per exemple, es podran registrar 37 graus en zones de l’interior sud de la província de València, però en el litoral no s’esperen valors superiors als 33 graus, xifres que es repetiran dijous i divendres.
Serà durant el pont d’agost quan el mercuri torne a disparar-se. L’Aemet pronostica “un nou pic càlid, encara més intens” que el de dilluns, entre el dissabte 16 i el dilluns 18; “seran, probablement, els dies més càlids de l’estiu” i la temperatura mitjana podria ser de rècord des de 1950 en l’inici de la segona quinzena de l’octau mes de l’any. Les previsions preveuen superar els 42 graus en diversos punts.
El Centre de Coordinació d’Emergències de la Generalitat Valenciana (CEE) va emetre ahir ja un avís especial de temperatures extremes i risc màxim per foc, que es mantindrà actiu fins a passar el pont, durant el qual “s’espera un increment significatiu del risc d’incendis forestals”. Davant d’esta situació, es demana extremar les precaucions en espais forestals i es recorda que està prohibit l’ús de foc en estos entorns, així com de qualsevol activitat que puga originar les flames.
Conseqüències per a la salut
La persistència de les altes temperatures té les seues conseqüències en la salut de les persones. De moment, són 191 les morts atribuïbles a la calor segons les estimacions del sistema de monitoratge de la mortalitat diària per totes les causes (MoMo) de l’Institut de Salut Carles III. La majoria d’estes, 112, es van produir les dos setmanes posteriors a l’onada de calor de juny, per la qual cosa caldrà estar atent a l’evolució de les xifres durant les pròximes setmanes.
La majoria d’estos decessos es produïxen per estrés tèrmic acumulatiu i, segons explicava en juliol la metgessa d’Atenció Primària i presidenta de la Societat Valenciana de Medicina Familiar i Comunitària (Sovamfic), M. Ángeles Medina, es produïxen entre dos i tres setmanes posteriors al pic de calor.
