La Tomatina serà un escenari de protesta per a demanar la pau a Gaza
Esquerra Unida i el PCPV demanen convertir la pròxima edició d’esta festa en una oportunitat per a exigir la fi del genocidi de Palestina
Des d’Esquerra Unida de Buñol han anunciat “la posada en marxa d’una campanya ciutadana per a convertir la pròxima edició de la Tomatina en un altaveu internacional a favor de la pau i la justícia per al poble palestí i contra el genocidi al qual està sent sotmés per part d’Israel”. Per a EU, esta festa que “durant anys ha donat visibilitat a causes socials fonamentals com la lluita contra la violència de gènere o el suport a dones víctimes de violència a l’Índia, ha de situar-se de nou en l’avantguarda de la solidaritat”.
“La situació a Palestina és insostenible”, afirmen, i afigen que “més de 60.000 persones han perdut la vida a Gaza des d’octubre de 2023, la majoria civils, a més de milers de ferits, una crisi humanitària sense precedents, fam, desplaçament forçós i destrucció d’infraestructures imprescindibles per a la vida”. Organitzacions com Nacions Unides (ONU), UNRWA, Metges Sense Fronteres, Save the Children, CEAR i moltes altres denuncien la catàstrofe i treballen incansablement per la pau i l’auxili humanitari en la zona.
La Tomatina com a símbol d’unitat
Per això, tant EU com el PCPV exigixen a l’Ajuntament de Buñol que “adopte un paper actiu i compromés, desplegant banderes palestines, pancartes, lemes i altres símbols de suport a Palestina al llarg de la festa de la Tomatina i en els espais municipals”. La proposta s’estén i convida a sumar-se a totes les associacions de Buñol, col·lectius i partits polítics que “compartisquen el compromís per la pau i la defensa dels drets humans, independentment de la seua filiació ideològica, perquè la causa palestina és deure de tota la humanitat”.
A més, la campanya també compta amb una recollida de firmes tant de veïnes i veïns com de participants i visitants nacionals i internacionals, per a “evidenciar el suport popular a esta exigència de justícia”.
“Buñol té l’oportunitat de fer història i que la Tomatina 2025 no siga només una festa, sinó també un clam de solidaritat contra la barbàrie i el genocidi a Palestina”, conclouen.
