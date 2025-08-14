Bicorp tanca l’aparcament del Benefetal i restringix el pas per les pistes forestals pel risc d’incendi
La localitat de la Canal de Navarrés mantindrà la mesura fins al 18 d’agost davant del nivell d’alerta 3 decretat
La Generalitat Valenciana ha decretat el nivell 3 (risc extrem) d’alerta per risc d’incendis davant de l’onada de calor que assota el territori valencià, un risc que ha motivat la presa de mesures per part dels ajuntaments per a previndre el foc en les seues localitats i termes municipals. L’Ajuntament de Bicorp ha restringit el pas per les pistes forestals per a evitar incendis en el seu terme, dominat per un gran espai natural que alberga importants elements patrimonials.
Així, l’ajuntament que presidix Nuria Mengual ha decretat el tancament de l’aparcament del Benefetal, en l’entorn del riu Frare, un espai que atrau nombrosos visitants, i ha restringit la circulació per les pistes forestals del terme municipal. El consistori demana la col·laboració ciutadana per a evitar focs i mantindrà vigent el decret des d’este dijous, 14 d’agost, fins al pròxim 18 d’agost.
