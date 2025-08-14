El Botifarra actuarà este diumenge a Alfara del Patriarca al costat de la seua agrupació musical
El concert de la banda d’Alfara del Patriarca amb Pep Gimeno, Botifarra tindrà lloc el diumenge 17 d’agost, a les 23 h, en els jardins municipals
Arriben les festes d’Alfara i, amb estes, el tradicional concert de l’Agrupació Musical d’Alfara del Patriarca, enguany amb la participació de Pep Gimeno, Botifarra. El concert serà diumenge que ve, 17 d’agost, a les 23 h, en els jardins municipals de l’ajuntament d’Alfara del Patriarca.
Pep Gimeno, Botifarra és el gran fenomen de la música popular del poble. Amb veu profunda, actitud irònica i un gran cor arrelat a l’horta, es va llançar a recórrer poble per poble gravant les persones majors per a rescatar de l’oblit i preservar una tradició que estava a punt de desaparéixer.
Un artista amb història
Va començar a gravar quan tenia setze anys, amb dificultats tècniques i barreres socioculturals: “L’any 73 o 74 anava de poble en poble per a gravar persones majors, portava un radiocasset que semblava un caixó de taronges i el tio Vicent, Moreno no volia cantar-me cants de batre perquè deia que eren cants de patir”. En els últims 13 anys ha publicat nou discos i ha rebut un bon nombre de reconeixements com ara el Premi Ovidi, el Premi Enderrock, el Premi Carles Santos de la Música Valenciana, la Distinció al Mèrit Cultural de la Generalitat Valenciana o la Medalla d’Honor del Consell Valencià de Cultura.
Jesús Guanter, regidor de Cultura de l’Ajuntament d’Alfara, ha destacat que “estem molt contents de poder rebre Pep Gimeno, Botifarra en el nostre poble en un concert que fusiona la seua música amb el talent de la banda d’Alfara. Que un poble de 3.000 habitants tinga una banda com la nostra és tot un orgull. Però, a més de la banda, hem de valorar també la tasca formativa de l’Escola de Música de l’Agrupació, que permet la formació musical i la sensibilitat artística dels nostres xiquets i xiquetes”.
L’entrada del concert és gratuïta fins a completar l’aforament.
Suscríbete para seguir leyendo
- El barrio singular que sobrevivió a la especulación urbanística estrena iluminación
- La Fúmiga actua esta nit en un municipi valencià
- El Consell expressa el seu desig que Ángel es recupere i agraïx la ràpida actuació de bombers i sanitaris
- Els sindicats convoquen una vaga de professors d'FP per al primer dia de curs
- Camps es passeja per la zona zero de la DANA
- Samarretes retro per a fer costat a Palestina ‘made in la Costera’
- Estos són els 76 municipis valencians en alerta màxima per calor este dilluns
- Frenada al turisme a València capital