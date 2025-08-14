L’Aemet avisa del risc per a la salut pel pic de calor “extrema” del pont
Emergències allarga l’alerta màxima davant d’incendis fins dilluns, quan es preveu una gran concentració de llamps per la inestabilitat atmosfèrica
La calor va tornar a colpejar ahir la Comunitat Valenciana, amb màximes superiors als 38 graus; a Carcaixent es va arribar als 38,2 graus, i, a Xàtiva, a 38, segons les dades arreplegades per l’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet). L’onada de calor africana es va relaxar lleument, encara que les temperatures van continuar sent significativament elevades; i s’estendrà com a mínim fins dilluns que ve, amb un nou pic a partir de divendres. Dissabte i diumenge seran, previsiblement, els dies de més calor de tot l’any, amb el mercuri disparat fins als 43 graus centígrads.
Davant d’esta situació, l’Aemet va llançar ahir un avís per al pont a través de les seues xarxes socials, davant d’una “situació molt adversa a causa de les altes temperatures” i el seu possible “impacte en la salut, sobretot dels més vulnerables”. En este 2025, són ja cinc les morts provocades per colps de calor, segons les dades de la Conselleria de Sanitat, i els decessos atribuïbles a les altes temperatures ascendixen a 195 casos, segons les estadístiques de l’Institut de Salut Carlos III. La xifra podria incrementar-se significativament en la segona quinzena d’agost, perquè la mortalitat per estrés tèrmic acumulat es produïx entre una i tres setmanes després de l’episodi tòrrid; així va ocórrer amb l’onada de calor de juny, els efectes mortals del qual es van registrar una quinzena més tard.
Un altre dels riscos del pic de calor extrema del pont d’agost serà el de patir incendis forestals. El Centre de Coordinació d’Emergències de la Generalitat Valenciana (CCE) va ampliar ahir el risc extrem fins al dilluns 18 d’agost, una qualificació que manté la prohibició d’usar foc, pirotècnia i treballs mecànics en tots els terrenys forestals de la Comunitat Valenciana. També manté actiu un avís especial “a causa de la persistència de temperatures extremes”. En la jornada d’ahir, es van produir almenys dos incendis: un a Enguera, que es va aconseguir estabilitzar al voltant de les 15:00 h, i un altre a Teresa de Cofrentes, amb més complicacions.
La situació podria agreujar-se dilluns i dimarts, perquè el final del pic càlid anirà acompanyat d’un augment de la inestabilitat meteorològica, segons l’Aemet. En estes dos jornades, hi ha una alta probabilitat de produir-se tempestes, que podrien ser “localment amb poca precipitació o seques” i amb una elevada densitat de llamps. L’agència estima que podrien caure entre cinc i deu descàrregues elèctriques per hora, entre les 14:00 i les 20:00 h, en l’interior de les províncies de València i Castelló. En la zona limítrofa entre les dos províncies meridionals, al voltant de la serra de Mariola, podrien caure fins a 20 llamps per hora en la jornada de dilluns.
A partir de dilluns, el descens tèrmic serà notable, perquè la temperatura mitjana caurà quasi quatre graus en l’autonomia, encara que continuaran sent “significativament altes”, com especifiquen des de l’Aemet. De fet, continuaran per damunt de la mitjana des de 1991 per més d’un grau i mig. Cal recordar que divendres acaba el període de canícula, el mes més càlid de l’any comprés entre el 15 de juliol i el seu homòleg d’agost, per la qual cosa l’episodi tòrrid del cap de setmana podria ser el més càlid de l’any.
La situació d’esta última setmana contrasta amb els tres primers dies del mes, considerats freds per l’Aemet respecte a la tendència habitual. No obstant això, la persistència de l’onada de calor porta l’Aemet a vaticinar que els 20 primers dies d’agost seran els més càlids de la sèrie històrica, la qual es remunta fins a l’any 1950.
Suscríbete para seguir leyendo
- El barrio singular que sobrevivió a la especulación urbanística estrena iluminación
- La Fúmiga actua esta nit en un municipi valencià
- El Consell expressa el seu desig que Ángel es recupere i agraïx la ràpida actuació de bombers i sanitaris
- Els sindicats convoquen una vaga de professors d'FP per al primer dia de curs
- Camps es passeja per la zona zero de la DANA
- Samarretes retro per a fer costat a Palestina ‘made in la Costera’
- Estos són els 76 municipis valencians en alerta màxima per calor este dilluns
- Frenada al turisme a València capital