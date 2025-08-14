L’auditori del Roig Arena també passa la prova
La sala per a concerts de fins a 2.000 espectadors es va estrenar amb l’actuació del grup de versions Neon Collective
El Roig Arena, el recinte multiusos de València impulsat per Juan Roig, va celebrar este dimecres una nova prova operativa, en este cas del seu auditori, l’espai de 1.200 metres quadrats independent de la pista central, al qual van assistir 2.000 persones, el màxim aforament de la sala.
En esta sala ja estan programats els concerts de The Cat Empire (22 de setembre), Xavier Rudd (25 de setembre), La Cabra Mecánica (17 d’octubre), Monetochka (19 d’octubre), The Psychedelic Furs (22 de novembre), The Waterboys (28 de novembre i 5 de desembre), Raule (12 de desembre), La M.O.D.A. (10 i 11 de gener), Xavibo (24 de gener), Baiuca (31 de gener), Biffy Clyro (3 de febrer), Nach (7 de febrer), Sexy Zebras (13 de febrer), La Fuga i Benito Kamelas (7 de març), The Dead Shout (28 de març) i Fernando Costa (10 d’abril).
A l’inici de la prova, el públic va accedir a la terrassa del Mercat de Roig Arena, a on van poder consumir menjar i beguda en la zona de restauració, alhora que tenien l’opció de dirigir-se a la graderia de la pista central, a on es van encendre les seues grans pantalles (el videowall de 76 metres de llarg, el videomarcador i el ribbon). Finalment, els assistents es van desplaçar a l’auditori, a on va tindre lloc un concert a càrrec de la banda de versions Neon Collective.
Sobre Roig Arena
Cal recordar que, el passat 30 de juliol, al voltant de 10.000 persones van participar en la primera prova operativa del Roig Arena. El públic va poder replicar el que serà una jornada d’esdeveniment en el Roig Arena, utilitzant l’aparcament, entrant al recinte a través del control d’accés, consumint menjar i beguda en la zona de restauració (en El Mercat i Ultramarinos Roig) i assistint, tant en graderia com en pista, a una actuació musical.
L’esdeveniment intern, que va tindre lloc entre les set de la vesprada i les onze de la nit i en el qual es van encendre les seues grans pantalles (el videowall de 76 metres de llarg, el videomarcador i el ribbon), va comptar amb l’actuació de la cantant Sandra Valero i va finalitzar amb un concert a càrrec de Seguridad Social.
El Roig Arena serà el futur gran recinte cobert multiusos de la ciutat de València, a on se celebraran esdeveniments esportius, d’entreteniment i corporatius. El projecte compta amb un pressupost de més de 300 milions d’euros sufragats íntegrament per Juan Roig, president de Mercadona, amb el seu patrimoni personal. El Roig Arena, que començarà a operar el setembre de 2025, tindrà una capacitat màxima estimada de 20.000 espectadors en mode concert.
