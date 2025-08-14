“L’encreuament de Sant Agustí és un caos. Venen cotxes pertot arreu”
Dos accidents mortals en un any obliguen a debatre sobre la mobilitat en la transitada confluència entre els carrers Xàtiva, Sant Vicent i l’avinguda de l’Oest. L’oposició denuncia que la nova política de mobilitat ha portat més trànsit a la zona i l’Ajuntament recorda que hi ha un projecte de reordenació en embrió
L’entorn de la plaça de Sant Agustí s’ha convertit en un dels punts negres més conflictius i caòtics de València. Un tram de calçada no excessivament llarg que absorbix part del trànsit de Xàtiva i Sant Vicent Màrtir en direcció nord per a abocar-lo a l’avinguda de l’Oest, a la continuació de Sant Vicent i a l’estret carrer de Sant Pau, tot això emmarcat en un embull d’interseccions, passos de vianants, senyals pintats en terra, semàfors, contenidors, marquesines, camionetes, cotxes, patinets i vianants.
En només un any, dos accidents mortals han encés totes les alarmes entorn d’este focus de sinistralitat. El 16 d’agost de 2024, una dona de 70 anys va morir al ser atropellada per un camió frigorífic a l’altura del número 84 del carrer de Sant Vicent Màrtir, en l’encreuament amb la plaça de Sant Agustí. I, a escassos metres d’allí, en l’accés a Sant Vicent des del carrer Xàtiva, este mateix dilluns, una xiqueta de 6 anys va perdre la vida després de ser atropellada per una ambulància.
Són els accidents més greus dels últims temps, però no els únics. Els comerciants descriuen incidents quasi mensuals, els tocs de botzina dels vehicles s’han convertit en la banda sonora diària d’esta confluència entre grans vies, i els atropellaments mortals han provocat un agre enfrontament entre Govern i oposició, que atribuïx a l’augment del trànsit la creixent perillositat d’este punt situat en ple cor de la capital.
En concret, Compromís ha revelat que, segons les dades oficials d’intensitat mitjana diària (IMD) del trànsit que arreplega l’Ajuntament, en el tram del carrer Xàtiva entre Marqués de Sotelo i Sant Agustí, el trànsit ha passat de 19.634 vehicles diaris en 2023 a 24.829 en 2025, un augment del 20,9 %, la qual cosa suposa 5.195 cotxes més cada dia. També hi ha increments del 12 % en trams de Sant Vicent i Periodista Azzati, i fins a un 5 % en altres punts pròxims.
Per a Papi Robles, portaveu dels valencianistes, el fet que en dos anys s’haja “disparat el trànsit” amb major dificultat per a “protegir el vianant” és conseqüència de la política de mobilitat de l’actual equip de Govern, que, entre altres qüestions, va autoritzar el gir des d’Oest cap a Sant Vicent per al trànsit privat, “una mesura que ha incrementat la pressió viària en un punt que hauria d’estar pacificat i a on ja va morir una persona”, assenyalen.
Des de Compromís també argumenten que l’obertura al trànsit des de Porta de la Mar i l’eliminació d’un carril per al transport públic en Colom estan directament relacionades amb l’elevat augment del trànsit a Ciutat Vella. “La realitat és que si obris la porta al trànsit, la probabilitat estadística de sinistralitat és més alta. I, lamentablement, ho estem comprovant”, ha assenyalat Robles, que ha exigit una investigació per l’augment de la sinistralitat a Sant Agustí.
Per la seua banda, el regidor i alcalde en funcions, Juan Giner, ha recordat que actualment està en redacció el projecte de renaturalització de l’entorn de Sant Agustí, Sant Vicent i l’avinguda de l’Oest, amb la qual cosa encara caldrà esperar per a vore si esta millora modifica l’organització de la planta viària. Així mateix, des de l’equip de govern han ressaltat que l’accident d’este dimarts es va produir en el gir des del carrer Xàtiva cap a Sant Vicent, no en el gir de l’avinguda de l’Oest a Sant Vicent, com va ocórrer el mes d’agost de l’any passat. “El gir a on es va produir dimarts l’atropellament fa dècades que està així. L’únic canvi el va fer Grezzi quan va posar la marquesina en el lateral del Lluís Vives. És lamentable que des del minut zero vulguen fer polèmica”, lamenten en el Govern municipal.
Passos de zebra sense visibilitat
El gir de l’últim sinistre és distint, però la sensació de risc abasta tot l’entorn de la plaça, a on confluïxen un total de sis carrers –Sant Vicent Màrtir, avinguda de l’Oest, Osca, Sant Pau, Xàtiva i Guillem de Castro–. Segundo regenta un quiosc de premsa en el punt exacte de l’atropellament i diu que ja s’ha acostumat als esglais. “Hi ha hagut canvis en el sentit del trànsit i això ha provocat més accidents. Venen cotxes pertot arreu. Jo fa 10 anys que estic ací i abans no passava res, però, en els últims tres anys, no parem de vore xocs entre cotxes, motos i patinets”, relata. “Un altre problema és que hi ha contenidors en les voreres que tapen els passos de zebra i també és perillós, haurien d’anar subterranis”, afig el quiosquer. “I tampoc estaria de més un poc de Policia per a controlar que es respecte el trànsit”.
Ana treballa en una botiga de telefonia mòbil i conta que ella va al treball amb moto perquè Sant Agustí està quasi sempre col·lapsada. Casualment, els mesos d’estiu són els únics amb un trànsit més relaxat, just quan s’han produït els accidents mortals. La seua sensació també és d’inseguretat: “Jo he vist tres accidents greus en un any. També n’hi hagué un bastant fort amb un motorista que va eixir volant. El problema és que molta gent creua sense pas de zebra, o en roig. En el semàfor d’accés des de Xàtiva sempre hi ha brega perquè els vianants se’l salten tota l’estona. És un encreuament molt cèntric amb tota mena de vehicles”.
Uns metres més amunt, a l’altura de l’atropellament del camió frigorífic, la treballadora d’una pastisseria coincidix en el diagnòstic: “És un caos, els vianants i les motos se salten els semàfors i els autobusos toquen el clàxon tota l’estona. Recentment han posat un senyal sonor en els semàfors, però és igual, la gent creua per a on vol. L’altre dia es va estavellar una moto quasi contra la botiga perquè es va saltar el semàfor i un cotxe la va atropellar”, explica la treballadora sobre una zona 30 a on el trànsit està lluny de pacificar-se.
