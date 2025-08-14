MERCATS
L’Ibex 35 prolonga la seua ratxa alcista i registra nous màxims per damunt dels 15.100 punts
L’índex espanyol s’ha situat en la seua major marca en 18 anys
L’Ibex 35 ha iniciat la sessió d’este dijous amb una pujada del 0,25 %, la qual cosa ha portat el selectiu madrileny a mantindre la cota psicològica dels 15.000 punts i situar-se en els 15.057,7 punts cap a les 9:00 hores, en una jornada en la qual no hi ha grans referències macro.
L’índex espanyol no registrava estos nivells des de desembre de 2007, en un context marcat, entre altres qüestions, per les expectatives del mercat que la Reserva Federal (Fed) dels Estats Units abaixe els tipus el mes que ve per les dades d’inflació.
L’Ibex continua marcant noves fites enguany. Malgrat les fortes pujades en els últims dies, l’inici de la sessió d’este dijous continua sent positiu i no s’albiren obstacles en el curt termini, excepte la cimera per la pau a Ucraïna de demà. “L’Ibex es recolza de moment en l’impuls de valors com Solaria. L’empresa de renovables destaca a l’alça, impulsat per la pujada dels preus de l’energia i l’impuls de la intel·ligència artificial”, explica Manel Pinto, analista d’XTB.
En este context, el president dels Estats Units, Donald Trump, està considerant nomenar el successor de Jerome Powell al capdavant de la Fed d’entre una llista d’onze candidats, tres dels quals no havien transcendit fins ara.
En el terreny empresarial espanyol, BBVA ha decidit exercir l’opció d’amortització anticipada d’un bo de 1.000 milions de dòlars (854 milions d’euros) que va emetre en 2022.
En els primers compassos de la sessió, les majors pujades dins de l’Ibex 35 les marcaven Ferrovial (+0,92 %) i Mapfre (+0,63 %), mentres que els descensos més pronunciats els registraven Unicaja Banco (-1,34 %) i Acerinox (-0,28 %).
Les principals borses europees obrien la jornada borsària de hui amb signe mixt. En concret, Londres baixava un 0,28 %, mentres que Milà, París i Frankfurt pujaven un 0,3 %, un 0,2 % i un 0,12 %, en cada cas.
El preu del barril de cru Brent, de referència per a Europa, pujava un 0,46 % i se situava en els 65,93 dòlars, mentres que en la seua cotització West Texas Intermediate (WTI), de referència per als Estats Units, obria amb una alça del 0,49 % per a tocar els 62,96 dòlars.
En el mercat de les divises, la cotització de l’euro enfront del dòlar es col·locava en 1,1698 “bitllets verds”, en tant que l’interés exigit al bo a 10 anys baixava fins al 3,227 %.
