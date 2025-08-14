Llevant UE
Només cinc futbolistes de la plantilla del Llevant han jugat en la Primera espanyola
Manu Sánchez, José Luis Morales, Jon Ander Olasagasti, Víctor García i Álex Primo, els dos últims de manera anecdòtica, són els únics amb experiència
No serà la primera vegada que el Llevant jugue en Primera Divisió, però sí que serà la primera vegada que una gran quantitat d’integrants de la plantilla dirigida per Julián Calero s’estrenaran en l’elit del futbol espanyol.
Dels 24 futbolistes que configuren la plantilla, cinc són els únics que han competit en LaLiga EA Sports al llarg de la seua trajectòria: Manu Sánchez, José Luis Morales, Jon Ander Olasagasti, Víctor García i Álex Primo. Els dos últims, de manera anecdòtica, ja que el lateral va ser un dels beneficiats durant la represa de la competició per la covid-19, pel fet que el Valladolid va recórrer als seus servicis mentres militava en el planter val·lisoletà, amb 88 minuts repartits en dos partits en 2020, i Álex Primo va debutar amb el primer equip granota per una circumstància excepcional. Va ser en la temporada 21/22, una jornada després que el Llevant descendira a Segona Divisió en el Santiago Bernabéu, i es va produir per la baixa d’Aitor Fernández, després de donar positiu en covid, l’absència de Dani Cárdenas, hospitalitzat per problemes digestius, i la presència de Pablo Cuñat amb el filial. No obstant això, va ser un dia inoblidable per al jugador del planter, que aspira a continuar creixent al costat dels “majors” esta temporada.
L’excepció residix en les figures de Matturro, Matías Moreno, Toljan i Koyalipou, els dos primers lesionats. Els dos centrals van debutar en Serie A i Toljan no només també sap el que és jugar en la Primera Divisió italiana, sinó també competir en les màximes categories d’Alemanya i Escòcia. No obstant això, la seua arribada al Llevant va ser motivada per la seua il·lusió de jugar en la Primera Divisió espanyola. El davanter, per la seua banda, ha jugat en les elits de Suïssa, França i Rússia.
En una plantilla de 24 futbolistes, 17 no saben el que és jugar en Primera Divisió. I només 5 saben el que és competir en LaLiga EA Sports. Una dada que genera respecte en l’equip, però que carrega d’il·lusió una plantilla que vol continuar sumant alegries en la màxima categoria nacional.
