Combat polític entre les flames
El PSOE redobla la seua crítica al PP per la gestió dels incendis: “Feijóo té massa caradura”
Torró, número tres dels socialistes, assegura que els populars seguixen sempre el “patró” d’arribar “tard, malament i amb retallades” quan s’enfronten a emergències i catàstrofes
El PSOE ha decidit seguir el camí d’Óscar Puente, ministre de Transports, i intensificar la crítica al PP per la seua gestió dels incendis que han provocat ja tres víctimes mortals i afecten diverses comunitats, principalment Castella i Lleó, Galícia i Extremadura, governades pels conservadors. Igual que ha estat fent Puente des de fa diversos dies, la secretària d’Organització dels socialistes, Rebeca Torró, ha posat el focus en el “patró” dels populars quan han d’enfrontar-se a crisis, emergències o catàstrofes, siguen els dramàtics focs o la dana de València. “Sempre arriben tard, malament i amb retallades”, ha assegurat la número tres del PSOE.
Però Torró, en unes declaracions gravades i enviades pel seu partit, sense possibilitat de formular preguntes, no només ha atacat mandataris autonòmics com el castellà-lleonés Alfonso Fernández Mañueco, l’andalús Juanma Moreno i la madrilenya Isabel Díaz Ayuso, per no haver-se posat “al peu del canó” i en alguns casos continuar de vacacions mentres es cremen els seus territoris. La secretària d’Organització del PSOE també ha carregat contra Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, que, al seu torn, acusa el Govern central d’“inacció” i ha demanat la dimissió de Puente.
“En comptes d’exigir als seus presidents que es posen al capdavant de les catàstrofes i invertisquen en esta matèria, el que fa Feijóo és aplaudir-los, justificar-los o tirar-li la culpa a uns altres. Té massa caradura”, ha assenyalat Torró en una jornada en la qual el ministre de l’Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha recordat que la gestió dels incendis és una competència autonòmica i que el Govern “ha posat a disposició” de les comunitats “tots els mitjans que han sigut sol·licitats”.
El “negacionisme climàtic”
“El PP sempre arriba tard, perquè en el moment de l’emergència, els seus màxims responsables, com són els presidents autonòmics, o estan en El Ventorro [el restaurant en el reservat del qual el valencià Carlos Mazón va passar incomunicat les primeres hores de la dana que va causar 227 morts] o en la platja [Mañueco], o a Miami [Ayuso] o en parador ignorat”, ha assenyalat la número tres dels socialistes, triada el juliol passat com a substituta de Santos Cerdán, actualment en la presó per corrupció.
“El PP arriba malament. No hi ha voluntat política per a invertir en matèria de prevenció i extinció d’incendis. Ho estem veient a la Comunitat de Madrid, a on només es contracten els bombers durant tres mesos. I ho estem veient també a Castella i Lleó, a on no s’invertix el necessari per a arribar a tot el territori. Els companys socialistes han demanat allí que es professionalitzen els cossos de bombers i el PP i Vox han votat en contra. Si això no fora poc, hem hagut d’escoltar un conseller del PP dient que això és un ‘balafiament econòmic’. A més, a la Comunitat Valenciana, hi havia una unitat d’emergències i la va tancar el PP quan va arribar al poder. Així ens va anar amb la dana”, ha continuat Torró.
“El PP arriba amb retallades —ha conclòs la secretària d’Organització del PSOE—. Això no és només una qüestió de voluntat política. En alguns hi ha negacionisme climàtic i això té una translació en els pressupostos que el PP està aprovant al costat de Vox, eliminant les partides que combaten el canvi climàtic i reduint les destinades a la prevenció i l’extinció d’incendis”.
