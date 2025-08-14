Serra repara la pista forestal del Pla de Banyet per a la prevenció d’incendis
L’Ajuntament invertix 50.000 euros en adequació de camins rurals
L’Ajuntament de Serra ha iniciat els treballs de reparació i adequació de diversos camins rurals, amb una inversió total de 50.000 euros, dins del marc del pla local de prevenció d’incendis forestals. Una actuació que millora les infraestructures forestals i reforça la prevenció davant de possibles emergències. Els treballs està executant-los una empresa local i preveuen una intervenció sobre un total de 7,4 quilòmetres de camins.
En una primera intervenció, ja executada durant les últimes setmanes, s’ha actuat sobre 2,4 quilòmetres de la pista del camí del Pla de Banyet, amb una inversió de 24.580,48 euros. Les tasques han inclòs neteja de cunetes, escarificació, trituració i construcció de base amb material granular. A més, per a millorar la resistència i durabilitat del ferm, s’ha aplicat una nova esplanada millorada mitjançant trituració i mescla homogènia del material obtingut.
Segona fase
La segona intervenció es durà a terme durant el mes de setembre, i comprendrà la finalització de la pista del camí del Pla de Banyet, així com actuacions en els camins de Benalta, del Cuco, Barranc de la Font i del Sabater. En total, es treballarà sobre cinc quilòmetres de pistes forestals amb una inversió de 25.143,82 euros. Les actuacions seguiran el mateix model tècnic que la fase anterior.
En paraules de l’alcaldessa, Alicia Tusón: “La reparació d’estes pistes forestals és fonamental per a garantir l’accessibilitat en cas d’emergència i per a preservar el nostre entorn natural. Amb esta actuació, avancem en la protecció del nostre territori i en la millora de les infraestructures forestals. A més, el fet que les obres les execute una empresa local suposa també un impuls per a l’economia del nostre poble”.
Este projecte compta amb el finançament de dos línies de subvenció: la de prevenció d’incendis forestals de la Diputació de València i el Fons Estratègic Municipal de Prevenció d’Incendis de la Generalitat Valenciana.
