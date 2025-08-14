Vigilància des del cel per a evitar a Xàbia que es danye la posidònia
El dron permet localitzar de manera immediata les embarcacions que tiren l’àncora sobre les prades protegides, una pràctica il·legal
Amb l’objectiu de protegir les prades de posidònia oceànica, un ecosistema marí clau i protegit, Xàbia ha posat en marxa un dispositiu especial de vigilància i denúncia per a evitar el fondeig i el llançament d’àncores sobre estes àrees sensibles.
L’operatiu és fruit de la col·laboració entre la Guàrdia Civil, per mitjà del destacament fiscal i fronteres de Dénia, i la Policia Local de Xàbia. Els agents treballen de manera conjunta tant per mar com per aire. Este servici ja fa dies que es du a terme.
El dispositiu compta amb el suport d’un dron de vigilància, que opera de manera coordinada. Esta combinació permetrà una vigilància més eficient i precisa, ja que facilita la localització immediata d’embarcacions que fondegen il·legalment sobre les prades de posidònia.
Durant estos dispositius s’han realitzat inspeccions en les zones més sensibles del litoral i s’han denunciat les embarcacions que incomplixen la normativa vigent, segons el marc de protecció establit. I la norma és claríssima: està prohibit fondejar sobre la posidònia.
La posidònia, un hàbitat prioritari
Les prades de posidònia oceànica són fonamentals per a la biodiversitat marina, la qualitat de l’aigua i la protecció de la costa enfront de l’erosió. La seua conservació és una prioritat ambiental i legal, i el fondeig no autoritzat constituïx una amenaça greu per a la seua supervivència.
Des de l’Ajuntament de Xàbia es fa una crida a tots els navegants perquè respecten les zones protegides, utilitzen les boies d’amarrament habilitades i col·laboren en la preservació del nostre patrimoni natural.
