Antídot contra la basca: triomfen els sopars de pícnic en el Muntanyar de Xàbia

Sopars a la fresca i arran de mar en el Primer Muntanyar de Xàbia

Alfons Padilla

Xàbia

La tradició dels sopars a la fresca en el Primer Muntanyar de Xàbia s’ha universalitzat. Els assidus eren veïns de Xàbia. Ara, residents i turistes s’apunten al pícnic. Estos sopars vora mar funcionen com a refugi climàtic. Este cap de setmana, de sufocant onada de calor, la costa del Muntanyar estava repleta de famílies i quadrilles d’amics que desplegaven taules i cadires i sopaven de tupper (carmanyola). La mar era una bassa d’oli. Entre mos i mos, capbussó.

Estes últimes nits han sigut de basca insuportable. “Quina barbaritat de temperatures a la 1 de la nit”, advertia Avamet. A eixa hora, el termòmetre marcava a Benissa 34 graus, 30 a Xàbia i 29 a Dénia i Pego.

Eixes temperatures expliquen la insòlita imatge de les terrasses dels bars i restaurants mig buides. Els clients buscaven l’interior i l’aire condicionat. Fora, en les terrasses en les quals habitualment, a boca de nit i refrescar, s’està de meravella, anit no corria ni un polsim de brisa. A les 19:30 i 20 hores, que és quan els turistes i residents estrangers acudixen a sopar als restaurants, no es veia ni per remei el bullici habitual de mitjan agost.

Impacte turístic

No cal menysprear, per descomptat, l’impacte del canvi climàtic i les sufocants onades de calor en el turisme. Triomfa el pícnic en la riba de la mar. Mentres, les terrasses d’hostaleria es ressenten.

