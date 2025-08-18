Bocairent completa la restauració de la font de la plaça de l’Ajuntament
El monument celebrarà el centenari amb una intervenció integral i la posada en funcionament per a les festes d’estiu
La font de la plaça de l’Ajuntament de Bocairent complix, el pròxim 28 d’agost, un segle de vida. Temps suficient per a convertir-se en un dels símbols destacats del municipi, ja que es troba en el cor del nucli urbà i en el punt que concentra alguns dels moments més significatius del calendari local. Per això, l’Ajuntament va impulsar la restauració del monument, que s’ha dut a terme en els últims mesos amb dos accions fonamentals: la intervenció integral, d’una banda, i la posada en funcionament, d’altra banda. En concret, el primer aspecte ha donat resposta a les diverses causes de deterioració que patia la font: clevills, brutícia, atacs biològics…
La consolidació estructural i la restauració de l’element petri ha anat unida a la posada en funcionament. S’han substituït les canalitzacions i s’han renovat els mecanismes interiors per a garantir que l’aigua isca tant per les aixetes de subministrament per al consum humà com pels punts d’eixida ornamental que tenia originàriament el monument.
El projecte ha sigut coordinat per l’equip del Taller d’Art i Restauració, una empresa de Bocairent especialitzada en la conservació del patrimoni. A més, s’ha comptat amb els treballs d’altres professionals locals: Lampisteria Venforpu, els obrers Ricardo i Víctor Alcaraz, Electricitat Ribera i Ferreteria Suntex. El conjunt de l’actuació ha tingut un cost aproximat de 25.000 euros, finançats exclusivament pel consistori.
El regidor de Barri Medieval i Espai Públic, Ximo Carbonell, afirma que “la font es posarà en marxa el pròxim 22 d’agost, coincidint amb l’inici de les festes d’estiu a Sant Agustí, a les quals està estretament unida, ja que les danses es ballen precisament al voltant d’este monument”. Igualment, el regidor de Barri Medieval i Espai Públic assenyala que “el dia 28 es descobrirà una placa commemorativa, perquè és exactament la data en la qual la font va ser inaugurada i, un segle després, Bocairent es tornarà a reunir al voltant d’esta”.
