El Botifarra triomfa a Alfara del Patriarca
Acompanyat de l’Agrupació Musical, el cantant va dedicar cançons als afectats de la dana davant d’un públic entregat
“De 10, espectacular”. Alfara del Patriarca, municipi de l’Horta Nord, va viure anit, 17 d’agost, a les 23 hores, un concert que va fer vibrar la localitat de la mà del Botifarra (Pep Gimeno), gran fenomen de la música popular del poble.
Més de 350 cadires ocupades i gent dempeus esperant, des de les 22:30 h, l’actuació del cantant de Xàtiva amb l’Agrupació Musical d’Alfara del Patriarca en els jardins municipals. “La banda sonava molt bé i fusionats amb ell ha sigut molt emotiu”, declaraven veïns que van acudir a l’espectacle.
Este concert ha sigut una de les parades del cantant en la seua gira d’agost per diferents pobles de la Comunitat Valenciana, les pròximes parades de la qual són Ontinyent el 19 d’agost i Benimodo el 25 d’agost.
Un homenatge als necessitats
L’artista va dedicar una de les seues cançons, Romanç de Senyera, a les comarques de l’Horta Sud i la Ribera, afectades per la dana, a on, a més, viuen dos membres del seu grup. També va dedicar Malaguenya de Barxeta a aquelles persones que perden la vida intentant arribar a la costa pel Mediterrani buscant un futur millor i a la població de Gaza.
Jesús Guanter, regidor de Cultura d’Alfara, declarava que “fa un any, quan vaig assumir la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament d’Alfara del Patriarca, la primera decisió que vaig prendre com a regidor va ser proposar a la Junta Directiva de l’Agrupació Musical contractar Pep Gimeno i fer este concert”.
“Després de l’èxit del concert d’ahir, estic convençut que va ser tot un encert”, afig Guanter. Abans del concert, el regidor li va ensenyar al cantant el Palau de la Senyoria, patrimoni d’Alfara.
Jaume Martínez, alcalde del municipi, va afirmar que va ser “un concertàs molt emocionant”. També va destacar el “treball de la banda d’Alfara amb un dels referents de la música popular valenciana”.
