La Generalitat envia un contingent d’ajuda a Lleó per a lluitar contra els incendis

El Govern valencià desplaçarà 134 bombers, 13 autobombes i cinc nodrisses a la zona afectada pel foc

El conseller d’Emergències, Juan Carlos Valderrama

El conseller d’Emergències, Juan Carlos Valderrama / Levante-EMV

Mateo L. Belarte

Mateo L. Belarte

València

La Generalitat ultima l’enviament d’un contingent d’ajuda a Lleó per a col·laborar en les tasques d’extinció dels focs que afecten esta i altres províncies de Castella i Lleó. Així ho ha anunciat fa pocs minuts el president Carlos Mazón, que ha desgranat que el dispositiu estarà compost per 134 bombers, 13 autobombes, cinc nodrisses i diverses unitats de suport logístic. En el dispositiu participen els tres consorcis provincials, els bombers forestals i els bombers municipals de València, Alacant i Castelló.

L’acord s’ha concretat en una reunió celebrada este dilluns en el Centre de Coordinació d’Emergències de l’Eliana i que ha estat presidida pel conseller d’Emergències i Interior, Juan Carlos Valderrama.

Mazón ha assenyalat que la “cooperació” i la “solidaritat” amb Lleó, un dels territoris que està sent més castigat pel foc estos dies, és “una obligació” que la Generalitat “atén amb orgull”.

CARBALLEDA DE AVIA (OURENSE), 17/08/2025.- Un guarda forestal trabaja en labores de extinción del incendio forestal de Carballeda de Avia (Ourense) este domingo. La ola de incendios que afecta al noroeste de España no da tregua este domingo. Tras una semana de incendios que han causado tres muertos, miles de hectáreas quemadas y miles de desalojados por las llamas, el país se encuentra devastao. En la región de Galicia ardieron ya 50.000 hectáreas y en la de Castilla y León 3.500 personas permanecían fuera de sus hogares. EFE/ Brais Lorenzo

CARBALLEDA DE AVIA (OURENSE), 17/08/2025. Un guarda forestal treballa en labors d’extinció de l’incendi forestal de Carballeda de Avia (Ourense) este diumenge. L’onada d’incendis que afecta el nord-oest d’Espanya no dona treva. Després d’una setmana d’incendis que han causat tres morts, milers d’hectàrees cremades i milers de desallotjats per les flames, el país es troba devastat. En la regió de Galícia s’han cremat ja 50.000 hectàrees i en la de Castella i Lleó 3.500 persones romanen fora de les seues llars / Brais Lorenzo / EFE

Col·laboració autonòmica

En eixe sentit, Valderrama ha volgut agrair també als servicis d’emergències “la seua predisposició, la seua coordinació i la seua col·laboració per a poder enviar este dispositiu a Castella i Lleó”, i ha recalcat la necessitat “que les comunitats autònomes col·laborem conjuntament per a acabar, a la màxima celeritat possible, amb els incendis forestals que s’estan produint”.

El conseller també ha valorat el treball dels dispositius durant els incendis que s’han declarat a la Comunitat Valenciana durant este cap de setmana. Especialment l’incendi forestal de Teresa de Cofrentes i la vall d’Ayora, “en el qual es van cremar aproximadament 500 hectàrees i que actualment està estabilitzat”. 

Risc màxim

En este sentit, Valderrama ha assenyalat que continua actiu el nivell 3 de preemergència per risc d’incendis forestals i alertes per temperatures màximes “nivell groc a Castelló, nivell taronja a València i el nord de la província d’Alacant i nivell roig en el sud d’Alacant”.

Per tant, totes les mesures de prevenció i totes les recomanacions continuen actives i vigents i se sol·licita i requerix la màxima col·laboració de totes les administracions i de la ciutadania per a evitar que es produïsquen incendis i, sobretot, assegurar la protecció de les persones i el medi ambient.

Finalment, Juan Carlos Valderrama ha recordat que “la Generalitat va posar, dissabte passat, a la disposició de Galícia i d’Extremadura dos avions amfibis”, que continuen actuant en els incendis forestals declarats en estes comunitats autònomes.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents