La Generalitat envia un contingent d’ajuda a Lleó per a lluitar contra els incendis
El Govern valencià desplaçarà 134 bombers, 13 autobombes i cinc nodrisses a la zona afectada pel foc
La Generalitat ultima l’enviament d’un contingent d’ajuda a Lleó per a col·laborar en les tasques d’extinció dels focs que afecten esta i altres províncies de Castella i Lleó. Així ho ha anunciat fa pocs minuts el president Carlos Mazón, que ha desgranat que el dispositiu estarà compost per 134 bombers, 13 autobombes, cinc nodrisses i diverses unitats de suport logístic. En el dispositiu participen els tres consorcis provincials, els bombers forestals i els bombers municipals de València, Alacant i Castelló.
L’acord s’ha concretat en una reunió celebrada este dilluns en el Centre de Coordinació d’Emergències de l’Eliana i que ha estat presidida pel conseller d’Emergències i Interior, Juan Carlos Valderrama.
Mazón ha assenyalat que la “cooperació” i la “solidaritat” amb Lleó, un dels territoris que està sent més castigat pel foc estos dies, és “una obligació” que la Generalitat “atén amb orgull”.
Col·laboració autonòmica
En eixe sentit, Valderrama ha volgut agrair també als servicis d’emergències “la seua predisposició, la seua coordinació i la seua col·laboració per a poder enviar este dispositiu a Castella i Lleó”, i ha recalcat la necessitat “que les comunitats autònomes col·laborem conjuntament per a acabar, a la màxima celeritat possible, amb els incendis forestals que s’estan produint”.
El conseller també ha valorat el treball dels dispositius durant els incendis que s’han declarat a la Comunitat Valenciana durant este cap de setmana. Especialment l’incendi forestal de Teresa de Cofrentes i la vall d’Ayora, “en el qual es van cremar aproximadament 500 hectàrees i que actualment està estabilitzat”.
Risc màxim
En este sentit, Valderrama ha assenyalat que continua actiu el nivell 3 de preemergència per risc d’incendis forestals i alertes per temperatures màximes “nivell groc a Castelló, nivell taronja a València i el nord de la província d’Alacant i nivell roig en el sud d’Alacant”.
Per tant, totes les mesures de prevenció i totes les recomanacions continuen actives i vigents i se sol·licita i requerix la màxima col·laboració de totes les administracions i de la ciutadania per a evitar que es produïsquen incendis i, sobretot, assegurar la protecció de les persones i el medi ambient.
Finalment, Juan Carlos Valderrama ha recordat que “la Generalitat va posar, dissabte passat, a la disposició de Galícia i d’Extremadura dos avions amfibis”, que continuen actuant en els incendis forestals declarats en estes comunitats autònomes.
Suscríbete para seguir leyendo
- El barrio singular que sobrevivió a la especulación urbanística estrena iluminación
- La Fúmiga actua esta nit en un municipi valencià
- El Botifarra actuarà este diumenge a Alfara del Patriarca al costat de la seua agrupació musical
- Estos són els 76 municipis valencians en alerta màxima per calor este dilluns
- Samarretes retro per a fer costat a Palestina ‘made in la Costera’
- El Consell expressa el seu desig que Ángel es recupere i agraïx la ràpida actuació de bombers i sanitaris
- Els sindicats convoquen una vaga de professors d'FP per al primer dia de curs
- L’Aemet avisa del risc per a la salut pel pic de calor “extrema” del pont