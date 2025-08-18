Les ciutats afectades per la dana recuperen teixit empresarial
Poblacions com Aldaia, Riba-roja, Catarroja, Alaquàs o Torrent eleven, en el segon trimestre, el nombre de mercantils en termes interanuals
La dana que va assolar la província de València el 29 d’octubre de l’any passat va ser immisericordiosa amb persones, immobles, empreses i instal·lacions públiques. La destrucció va ser enorme, sobretot en les comarques de l’Horta Sud, la Plana d’Utiel-Requena i la Ribera. Però, igual que l’herba segada o els boscos cremats, al cap del temps, la naturalesa o l’acció humana propicien la resurrecció. A poc a poc és el que està succeint en les poblacions afectades per aquella històrica riuada, encara que pel camí s’hagen quedat molts béns i, singularment, persones. Així està ocorrent amb el teixit empresarial, que està renaixent d’aquella desfeta. Amb força, encara que és cert que des del fons es rebota amb més empenyiment.
Les dades de l’Institut Valencià d’Estadística (IVE) del segon trimestre d’enguany, relatives al nombre d’empreses inscrites en la Seguretat Social en la Comunitat Valenciana, deixen constància d’això. En les primeres posicions dels cinquanta municipis de l’autonomia amb més mercantils figuren les localitats de major grandària que van resultar afectades per la dana. En termes percentuals, la primera posició correspon a Aldaia, i la segona, a Alaquàs, les dos amb un creixement superior al 2,5 %. Per damunt de la mitjana autonòmica del 0,3 % apareixen altres poblacions com Catarroja, Riba-roja, Torrent i València, esta última afectada tangencialment per la riuada, sobretot en barris del sud com la Torre. Per contra, cap localitat danyada per la dana figura entre les 22 que van vore com el nombre d’empreses es reduïa en termes interanuals.
La dinàmica és idèntica quan s’observa l’estadística de l’àmbit comarcal, almenys quant a l’evolució dels territoris més damnificats. Així, l’Horta Sud experimenta un increment en el nombre de mercantils del 2 %, Utiel-Requena ho fa en un 3 %, i la Ribera Alta, en un 0,5 %.
Dada general
Més enllà d’estes consideracions, l’informe de l’IVE, dependent de la Generalitat, constata que, al finalitzar el segon trimestre de l’any, hi havia a la Comunitat Valenciana 155.659 empreses inscrites en la Seguretat Social, amb un augment de 2.027 respecte al primer trimestre de l’any i de 436 en relació amb el mes de juny de 2024. Prenent en consideració la grandària, les empreses d’entre 10 i 49 treballadors són les que més creixen en termes relatius respecte del trimestre anterior, un 3,3 % (675), seguides de les d’entre 50 i 249, amb un 1,6 % (53) i les d’un a nou, amb un 1 % (1.326). En canvi, les de 250 o més disminuïxen un 4,5 % (27). Per sectors, la construcció registra un augment de 312, és a dir, un 1,8 %, els servicis ho fan en un 1,4 % (1.638), i la indústria, en un 0,5 % (78). L’agricultura es queda pràcticament igual amb un descens del 0,02 %.
Treballadors
D’altra banda, els treballadors de les empreses inscrites en la Seguretat Social van augmentar un 1,9 % en termes interanuals (30.840), encara que només ho van fer en un 0,2 % (4.072) en la comparativa intertrimestral. De nou, l’evolució més positiva va correspondre a dos de les comarques afectades per la dana. A València, la xifra d’empleats va créixer un 3 %, és a dir, 10.596 persones més en les plantilles de les seues empreses. A l’Horta Sud, l’augment va ser del 3,9 %, amb una alça de 5.430. La Plana d’Utiel-Requena va registrar una millora del 2,7 % (184 més), i la Ribera Alta, del 2,2 % (1.130). Per contra, en la confrontant Ribera Baixa es va registrar un descens del 2,7 % (721 treballadors menys).
Per sectors, els nombres positius corresponen a la construcció (3.044), la indústria (5.630) i els servicis (4.892), mentres que l’agricultura experimenta una disminució molt significativa de 9.494 empleats.
Creixen els autònoms en la zona de la riuada
Les dos comarques de la Comunitat Valenciana que van experimentar una millor evolució en el nombre d’autònoms inscrits en la Seguretat Social van ser dos que es van vore afectades per la dana del 29 d’octubre passat. En els dos casos es registra un increment interanual del 4,2 %. Es tracta de València, amb un augment absolut de 1.438, que eleva la xifra als 35.542, i de l’Horta Sud, amb 657 més, fins als 16.487. La Ribera Alta, per la seua banda, en guanya 145 i arriba a 7.904, mentres que, a la Plana d’Utiel-Requena, la millora és només de dos per a un total de 2.131. Els majors descensos per comarques corresponen al Racó d’Ademús i a la Canal de Navarrés, amb una baixada del 6,5 % i el 6,6 %. Dels 4.244 autònoms nous entre abril i juny, la majoria (2.824) són de València, seguida per Alacant (1.188) i Castelló (232), segons les dades de l’IVE.
En línies generals, els autònoms sense assalariats milloren en nombre un 2,2 % (949 més), mentres que els que no tenen treballadors es queden en un 0 %, amb una alça de 69. Per sectors d’activitat, en els servicis augmenten en un 0,5 % respecte al primer trimestre; en un 1 % en la construcció, i disminuïxen en un 0,2 % en la indústria i en un 0,4 % en l’agricultura. Les dones creixen en nombre en un 0,9 %, mentres que els hòmens només ho fan en un 0,2 %. Les primeres es queden en 81.572, i els segons, en 134.567.
