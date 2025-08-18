Les tempestes seques: el perill per a este dilluns en l’interior de València
El cap de setmana tòrrid dona pas a un dilluns que preveu situacions molt adverses, amb risc de llamps que, amb la calor, poden provocar incendis
El cap de setmana sufocant que ha mantingut en alerta roja per altes temperatures València i Alacant durant tot el cap de setmana, en els dies més càlids de tot l’any, dona pas ara a un inici de setmana de comportament atmosfèric advers i perillós.
La raó és que este dilluns es poden produir tempestes, algunes fortes, sobretot en l’interior de la província de Castelló i interior nord de València. Este cap de setmana ja van caure alguns llamps en tempestes seques en l’interior que van ser anecdòtics, però la repetició d’este mateix fenomen pot comportar risc d’incendi, en un context, a més, en el qual el foc devora hectàrees senceres en el nord-oest de la Península.
Segons ha explicat l’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) a la Comunitat Valenciana, el perfil atmosfèric d’este dilluns en algunes zones tindrà forma de V invertida en les capes baixes, la qual cosa, sumada a un estrat humit en capes mitjanes i inestabilitat, amb tempestes amb poca precipitació i esclafits secs, pot ser un còctel molt advers en les zones forestals, amb risc alt d’incendi.
Tota esta ensalada de fenòmens, sumada a l’abandó dels camps per la poca activitat agrícola, amb mala herba i fruiters secs, són combustible per al foc. De fet, la caiguda de llamps secs, sense massa pluja, va ser el que va provocar el foc de Teresa de Cofrentes i el que temen podria provocar situacions similars si no es prenen les mesures oportunes. En este sentit, Emergències de la Generalitat Valenciana ha emés risc d’incendis extrem en tota la Comunitat per a hui, dilluns 18 d’agost. En este sentit, Emergències de la Generalitat Valenciana ha emés risc d’incendis extrem en tota la Comunitat per a hui, dilluns 18 d’agost, i els parcs i les zones de camp continuen amb restriccions d’accés.
Amb tot, i segons les xifres de la Direcció General de Prevenció d’Incendis, en el primer trimestre de 2024, tal com ja va contar Levante-EMV, huit de cada deu incendis van tindre el seu origen en causes humanes.
L’alerta roja es manté en el sud d’Alacant
Ahir, diumenge, que va ser el segon dia d’una onada de calor que ha deixat temperatures rècord en l’autonomia valenciana, es van registrar valors que van superar els 40 graus en diferents punts de la Comunitat Valenciana, a on es va mantindre l’alerta roja.
Per a hui, dilluns, s’espera que els termòmetres se suavitzen lleugerament, encara que l’alerta roja per calor extrema es mantindrà en el sud d’Alacant. La resta de províncies i zones de València tindrà alerta taronja, mentres que a Castelló hi haurà alerta groga.
Amb tot, els experts criden a no oblidar-se de prendre precaucions, hidratar-se adequadament i protegir-se de la calor, que pot tindre un efecte molt advers en la salut, sobretot en les franges de població més vulnerable com ara persones majors i xiquets.
Baixada de temperatures
Tal com ja ha avisat l’Aemet, este episodi de calor extrema es concentra en el dissabte i diumenge passats i en este dilluns, i les prediccions fan esperar que a partir de demà les temperatures se suavitzen, amb baixada de termòmetres de quasi huit graus en les capitals valencianes. De fet, les primeres previsions apunten al fet que els termòmetres baixaran deu graus amb màximes de 30 graus en la ciutat de València, 32 graus a Alacant i 31 a Castelló de la Plana per a dimecres que ve.
Unes jornades que comptaran, segons les prediccions, amb intervals de núvols i alguns ruixats dispersos.
