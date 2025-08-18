Més de 300 escriptors valencians ixen en defensa de l’AVL
Més de 300 autors valencians o residents a la Comunitat Valenciana firmen un manifest contra les “agressions que patix el valencià”
Més de 300 escriptors i escriptores valencianes s’han unit en un mateix front comú en defensa del valencià i l’Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL), institució que vetla pel seu ús i normalització. Ho han fet en un manifest en el qual expressen “l’absolut rebuig a les diferents agressions de diversa índole que està patint la nostra llengua en els últims temps i, alhora, mostrar el suport a l’AVL, que és la garant estatutària de la seua regulació gramatical en terres valencianes”.
Els impulsors sumen més de mil títols literaris, que han contribuït al patrimoni cultural valencià, i d’ací ve que la unió siga una fita, ja que, a més, com ells mateixos reconeixen en l’escrit, cada u “té una sensibilitat i preferència política, social i lingüística, però ens unix un mateix ofici i una mateixa ferramenta: la nostra llengua”.
Es reivindiquen com a treballadors de la llengua i per això es veuen en l’obligació de fer un pas avant per a demanar que el valencià isca de qualsevol debat partidista, al mateix temps que denuncien l’“arraconament” al qual està sotmés amb les noves normatives del sistema educatiu, “l’únic àmbit d’ús a on fins ara s’aspirava a una certa normalitat”.
De fet, insten els ajuntaments, diputacions i Generalitat a abandonar l’idioma com una arma d’agressió política, perquè, “en comptes d’atacar l’adversari, s’agredix l’usuari de la llengua i la mateixa llengua”, amb la qual cosa s’està facilitant l’abandó del valencià per ser una llengua “problemàtica”. “Justament això és el que pretenen determinades opcions polítiques que recorden altres èpoques de prohibicions lingüístiques, com en els temps més durs de la dictadura franquista”, assenyalen.
A més d’eixa discriminació del valencià en l’educació i l’asfíxia a l’AVL, el manifest també alerta sobre els “intents” per a minimitzar l’ús en la Corporació Audiovisual de la Comunitat Valenciana, en la qual s’integra la cadena pública À Punt.
Els escriptors i escriptores posen també el focus en el fet que les qüestions gramaticals com l’ortografia es debaten únicament en els escenaris acadèmics pertinents, com la mateixa AVL o les universitats valencianes, en referència a la recent polèmica per l’accent de València, que finalment ha seguit el seu recorregut administratiu i es troba en el període d’exposició pública en l’Ajuntament de València, a proposta de PP i Vox i pendent de les al·legacions de PSPV i Compromís.
Debat estèril en altres llengües
“Demanem que queden fora de l’àmbit de l’opinió pública i de les xarxes socials, com passa en qualsevol altra llengua. Seria absurd llegir en la premsa espanyola debats encoleritzats sobre, per exemple, si el castellà hauria de mantindre o no la grafia de la z, quan la immensa majoria de parlants d’espanyol no la pronuncien de manera distinta a la s. És a dir, pronuncien igual zapato que sábado, argumenten.
A més, també critiquen que en eixe debat s’atorgue a cada posició una tendència política entre els que estan a favor de mantindre-la i els que estan en contra. “Seguint la lògica d’allò opinable, és encara més absurd fer que la qüestió de la grafia z puga ser objecte d’una votació en un ajuntament qualsevol”, prosseguixen.
En este sentit, tornen a reconéixer la labor de l’AVL, que volen que continue la seua tasca de regulació de la llengua “sense cap mena de pressió” i des d’un punt de vista tècnic, malgrat el renou entorn d’este debat públic de l’accentuació de València que encara està per resoldre, i agraïxen les ferramentes que l’AVL oferix per a l’acompliment del seu treball com pot ser el Nomenclàtor Toponímic Valencià, així com el Diccionari Normatiu Valencià.
“En definitiva, no demanem res més que no tinga la resta de col·legues de les altres llengües de l’estat: continuar escrivint per a contribuir al patrimoni literari valencià, sense haver d’estar contínuament pendents dels atzars extralingüístics que afecten la nostra ferramenta de treball”, resolen.
Pots consultar ací els autors i autores que han firmat el manifest:
A més d’autors i autores, s’han unit a este manifest associacions i col·lectius com el Casal Popular Tio Cuc d’Alacant, 10 de la Ploma Cooperativa de Lletres, l’Associació Cultural Algoleja, el Renadiu de la Vall d’Albaida, Amics de Joan Valls i Jordà, el Pont Cooperativa de Lletres, el Col·lectiu d’Escriptors i Escriptores de la Ribera i l’Institut d’Estudis Comarcals Camp de Túria.
