La música retorna la màgia al monestir de Sant Esperit
Les Vetllades van tornar a resultar un èxit de públic
Les Vetllades de Sant Esperit, que superen ja la seua XXII edició, s’han convertit en molt més que en una cita imprescindible en l’estiu valencià. Així es va demostrar esta setmana amb les actuacions de Líber Trio i la veu de Lara Salvador, el quartet de corda Valencia i les solistes Sinfonietta València, que van transmetre “emoció” a un “públic entregat” durant estes tres sessions d’art i cultura.
“Va ser un viatge musical inoblidable”, assenyala el regidor de Festes de Gilet, Carles Catalunya, que destaca “el talent” dels artistes i la “bellesa” de gaudir de les nits d’agost en “este entorn únic, baix les estreles i amb la màgia que només este lloc sap oferir”.
Recorregut mediterrani
El recital “Emoció mediterrània” va obrir el programa d’enguany amb un recorregut sonor per les ribes de la mar, gràcies a melodies que evocaven Itàlia, Grècia, Turquia o la Comunitat Valenciana. La poesia, transformada en cançons, també va ser protagonista amb versos de Vicent Andrés Estellés i Federico García Lorca.
Després d’este aperitiu de luxe va arribar el torn de l’espectacle “Cordes del Pop”, un sorprenent repertori entre la música clàssica i grans èxits de bandes sonores, amb acords icònics d’ABBA, Queen, Ed Sheeran o Coldplay, una “fusió irresistible que va connectar amb el públic de totes les edats”.
Òpera i sarsuela
I el gran colofó va ser el concert “De l’òpera a la sarsuela”, un viatge des de “les obres més immortals del repertori operístic fins a l’encant popular i festiu de la sarsuela, amb interpretacions que van captivar i van emocionar a parts iguals”, segons afigen des de l’Ajuntament de Gilet.
Fidelitat
Catalunya i l’equip organitzador agraïxen “de tot cor” la fidelitat i el suport del públic, que “ompli de sentit cada nota interpretada”. Estos incondicionals ja tenen les dates reservades per a l’estiu que ve, quan les Vetllades tornaran al monestir de Sant Esperit per a fer oblidar la calor.
