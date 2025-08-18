Onada de calor
La nit més sufocant a València: el mercuri s’ha quedat per damunt dels 30 graus
Centenars de municipis valencians han registrat mínimes de més de 25 °C
Ha sigut la nit “més calorosa” des que existix Avamet
La passada nit ha sigut extraordinàriament calorosa en la província de València, més fins i tot que la de dissabte, amb valors que han estat bona part del temps “per damunt dels 30 graus” en molts punts de València, Alacant i Castelló, segons confirma el cap de Climatologia de l’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) a la Comunitat Valenciana, José Ángel Núñez.
L’elevada humitat, entorn del 80 %, i l’absència de brises, unides a la forta insolació i les altíssimes temperatures que s’han registrat en els últims dies per la presència d’una massa d’aire africana molt càlida, s’han combinat en un còctel de basca i molta calor que ha deixat mínimes insòlites. I això que ahir finalment el mercuri no va pujar tant com s’esperava a causa de la calitja i el núvol de fum procedent dels incendis que arrasen l’oest d’Espanya i que va evitar que el sol incidira directament sobre la superfície durant tot el dia. Si no, la nit hauria sigut encara més calorosa.
La nit “més càlida” des que es tenen registres
Segons l’Associació Valenciana de Meteorologia Josep Peinado (Avamet), la passada nit “ha sigut la més càlida” des que existix l’entitat, amb valors insòlits com els 36,7 °C que marcava la seua estació a la una del matí a Puçol.
De fet, en dos estacions ni tan sols s’ha baixat esta nit dels 32 °C, concretament a Castell de Guadalest i a Tàrbena. Altres 19 han registrat marques que no han descendit dels 30 graus durant les hores nocturnes i quasi 450 més que s’han quedat per damunt dels 25 °C.
Els punts a on més temperatura es registrava esta nit a la una de la matinada han sigut Puçol, amb 36,7 °C, i la Vall d’Uixó, amb 36 graus; Sagunt, Nàquera i Busot amb 35; Chiva, Benissa i les Useres, amb 34 °C; València i Sella, amb 33 graus; Ontinyent, Castelló de la Plana i Petrer, amb 32; Gandia, Carcaixent, Requena, Ayora, Alcoi i Portell, amb 30; i Ademuz, Alacant, Elx i Xert, amb 29 °C.
Pel que fa només a la província de València i en nombres absoluts, les mínimes més altes s’han registrat en els municipis següents, sempre segons les dades d’Avamet:
- Gestalgar 30,0 graus
- Enguera 29,4 graus
- Casinos 29,3 graus
- València 29,2 graus
- Cheste 29,2 graus
- Vilallonga 29,2 graus
- Cullera 29,1 graus
- Montserrat 29,0 graus
- Agullent 28,9 graus
- Gandia 28,9 graus
- Villar del Arzobispo 28,8 graus
- Chiva 28,8 graus
- Serra 28,7 graus
- Buñol 28,5 graus
- la Pobla de Vallbona 28,4 graus
- Sumacàrcer 28,4 graus
- Torrent 28,3 graus
- Paterna 28,2 graus
- Macastre 28,2 graus
- Barx 28,1 graus
- el Real de Gandia 28,1 graus
- Simat de la Valldigna 28,1 graus
- Turís 28,0 graus
- Bugarra 27,9 graus
- Bétera 27,9 graus
- Burjassot 27,9 graus
- Segart 27,8 graus
- Puçol 27,8 graus
- Oliva 27,8 graus
- Aldaia 27,6 graus
- Quart de Poblet 27,6 graus
- Canals 27,6 graus
- Palmera 27,6 graus
- Tavernes de la Valldigna 27,6 graus
- Llíria 27,5 graus
- Pedralba 27,4 graus
- Xàtiva 27,4 graus
- Catarroja 27,3 graus
- Benaguasil 27,2 graus
- Massanassa 27,2 graus
- l’Alcúdia de Crespins 27,2 graus
- Beniatjar 27,2 graus
- Nàquera 27,1 graus
- Paiporta 27,1 graus
- Benifaió 27,1 graus
- Aielo de Malferit 27,1 graus
- Higueruelas 27,0 graus
- la Pobla de Farnals 27,0 graus
- Gavarda 27,0 graus
- Rafelguaraf 27,0 graus
- Quartell 26,9 graus
- Albuixech 26,9 graus
- Alzira 26,9 graus
- Carcaixent 26,9 graus
- Genovés 26,9 graus
- Vallada 26,9 graus
- Atzeneta d’Albaida 26,9 graus
- Marines 26,8 graus
- Olocau 26,8 graus
- Massamagrell 26,8 graus
- Quart de Poblet 26,8 graus
- Sueca 26,8 graus
- Quesa 26,8 graus
- Llutxent 26,8 graus
- Salem 26,8 graus
- Chelva 26,6 graus
- Vilamarxant 26,6 graus
- Albal 26,6 graus
- Alginet 26,6 graus
- Castelló de Rugat 26,6 graus
- Benirredrà 26,6 graus
- Bolbaite 26,5 graus
- l’Olleria 26,5 graus
- Benifairó de la Valldigna 26,5 graus
- la Font d’en Carròs 26,5 graus
- Càrcer 26,4 graus
- el Palomar 26,4 graus
- Otos 26,4 graus
- Rafelcofer 26,4 graus
- Sagunt 26,3 graus
- Meliana 26,3 graus
- Rafelbunyol 26,3 graus
- Alcàntera de Xúquer 26,3 graus
- Alfauir 26,3 graus
- Albalat dels Sorells 26,2 graus
- Montitxelvo 26,2 graus
- Miramar 26,2 graus
- Algímia d’Alfara 26,1 graus
- Millares 26,1 graus
- Pinet 26,1 graus
- Loriguilla 26,0 graus
Suscríbete para seguir leyendo
- El barrio singular que sobrevivió a la especulación urbanística estrena iluminación
- La Fúmiga actua esta nit en un municipi valencià
- El Botifarra actuarà este diumenge a Alfara del Patriarca al costat de la seua agrupació musical
- Estos són els 76 municipis valencians en alerta màxima per calor este dilluns
- Samarretes retro per a fer costat a Palestina ‘made in la Costera’
- El Consell expressa el seu desig que Ángel es recupere i agraïx la ràpida actuació de bombers i sanitaris
- Els sindicats convoquen una vaga de professors d'FP per al primer dia de curs
- L’Aemet avisa del risc per a la salut pel pic de calor “extrema” del pont