Comença l’enderrocament del col·legi Lluís Vives de Massanassa
Diez meses después de la dana y tras muchas reivindicaciones por parte de familias y consistorio, se inician los trabajos para demoler el centro donde murió un trabajador
Per fi. Dos paraules que expressen perfectament el sentiment de la població de Massanassa quan s’han despertat amb el soroll del tractor pala que estava començant amb l’enderrocament del CEIP Lluís Vives. Han sigut quasi deu llargs mesos des que este centre va ser declarat en ruïna després dels greus desperfectes ocasionats pel tsunami que va provocar la dana del 29 d’octubre. Un període de temps en què s’han viscut moments durs, com la mort en novembre d’un treballador de 51 anys, que formava part de l’equip de neteja que estava en l’interior i que es va vore sorprés per la solsida del sostre del centre. Un altre operari que l’acompanyava, de 35 anys, va patir ferides lleus en una cama i al cap.
Una defunció que va marcar un abans i un després i que va evidenciar la desordenada gestió que s’estava realitzant en eixe moment, a penes quinze dies després de la dana, i va provocar un gran malestar entre els afectats.
A partir d’eixe moment es va delimitar la zona i es va prohibir l’entrada, fet que va donar pas al segon problema. L’acumulació de fang, mala herba i andròmines, acompanyada per les altes temperatures, va provocar problemes d’insalubritat denunciats pels veïns i també pel consistori, que va reivindicar els treballs d’enderrocament en diverses reunions amb la Conselleria d’Educació. Però, una vegada més, la burocràcia ha fet que no siga fins ara quan comence la demolició, el primer dels centres que es té previst derrocar, a més de l’Orba d’Alfafar i el Berenguer Dalmau de Catarroja.
Alleujament per a l’alumnat
Encara que tot enderrocament sembla que va acompanyat d’un sentiment de tristesa, que ho és per als docents que eren allí eixe 29 d’octubre i per als veïns de Massanassa que han estudiat ací i volien que també ho feren els seus fills, també és sinònim d’esperança, ja que l’enderrocament és el pas previ a la reconstrucció del nou CEIP, que integrarà des d’Infantil a la Primària. No estarà separat, com fins ara, en dos centres, ja que el Lluís Vives era de Primària i l’Ausiàs March d’Infantil de 3 a 6 anys. Però per a això encara quedaran almenys dos anys, i, mentres, a partir d’este mes de setembre, l’alumnat cursarà els seus estudis en els barracons situats en el poliesportiu de Massanassa.
Escola infantil gratuïta
Des del PSPV de Massanassa, volen remarcar “el nostre compromís amb una escola pública i de qualitat”, i, així mateix, en les tasques de reconstrucció, demanen que s’atenguen les reivindicacions del professorat i de l’AMPA pel que fa a estudiar totes les alternatives possibles “per a aconseguir tindre centres més xicotets i operatius”.
També els socialistes exigixen una escoleta pública de 0 a 3 anys, “perquè cada família trie, en llibertat, el model educatiu que desitja”. A més, el PSPV reclama a la Generalitat i a l’equip de Govern local “que complisquen amb els terminis i que el curs escolar comence sense retards i amb totes les instal·lacions i equipaments necessaris en el poliesportiu”.
