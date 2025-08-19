TRAJECTÒRIA
Corberán complix 25 partits oficials en el ‘top’ d’entrenadors del València CF
El de Cheste es manté entre els tècnics de la història del club amb menys percentatge de derrotes
Pascu Calabuig
Dissabte passat, contra la Reial Societat, Carlos Corberán va viure a Mestalla el seu vint-i-cinqué partit oficial com a entrenador del València CF. Una xifra redona, amb 22 partits de Lliga, des del debut del 3 de gener contra el Reial Madrid, i tres de la Copa del Rei, que ha servit perquè l’entrenador valencià haja canviat el pas d’un equip que semblava abocat al descens a Segona Divisió en els primers mesos de l’any. Malgrat les últimes quatre cites sense guanyar, entre el final de la Lliga 24/25 i l’inici d’esta 25/26, la labor de Corberán el manté en el top 10 de tècnics valencianistes amb menys percentatge de derrotes.
Des del seu aterratge a València, el balanç del de Cheste al comandament de l’equip es traduïx en 11 victòries, huit empats i sis derrotes. És a dir, amb Corberán com a cap de la banqueta, el València tan sols ha perdut el 24 % dels partits disputats, un percentatge que únicament han pogut millorar cinc entrenadors, amb almenys 25 partits, al llarg de la història del club.
La trajectòria de l’ex del West Bromwich Albion encara queda lluny de la de tècnics amb centenars de “batalles” dirigint el València, com, per exemple, històrics com Benítez, Espárrago, Cúper, Marcelino i Unai Emery, que depassen els 200. No obstant això, les seues xifres, en comparació amb les de José Bordalás —l’únic, després de Marcelino i Nuno, capaç de completar de principi a fi un curs sota la gestió de Meriton— i Ernesto Valverde, demostren l’excel·lent treball de Corberán en este 2025. Això sí, a cinc partits de l’actual entrenador de l’Athletic, el valencià hauria de comptar per victòries els cinc pròxims duels per a millorar el bagatge del Txingurri després de 30 partits de caràcter oficial.
Sis derrotes contra rivals de màxima altura
Entre les sis derrotes que ha patit el València de Corberán crida l’atenció com la majoria ha sigut contra grans rivals, a excepció de l’ensopegada a Vitòria del 14 de maig. En la Lliga, només Athletic (0-1), Atlètic de Madrid (0-3), Barça (7-1) i Reial Madrid (1-2) van ser capaços de tombar els valencians. El Barça, a més, va repetir com a botxí en la Copa amb un 0-5 en els quarts de final de Mestalla.
El posicionament de Corberán en la llista d’entrenadors del València, en canvi, decau a la vint-i-sisena plaça si el paràmetre a tindre en compte es tracta del percentatge de victòries. Amb el xestà, l’equip blanc-i-negre ha guanyat onze partits, nou en la Lliga (Reial Societat, Celta, Leganés, Valladolid, Mallorca, Reial Madrid, Sevilla, Las Palmas i Getafe) i dos en la Copa del Rei (Ourense i Eldense).
Objectiu: recuperar la tendència de la segona volta 24/25
En una segona volta de Lliga 24/25 excepcional per als recursos dels quals va disposar, Corberán va situar el València entre els sis millors de la competició, amb 33 punts en 19 partits. En 22 cites, la quantitat de punts ascendix a 34 entre els dos cursos. Una mitjana d’1,54 per partit, per damunt lleugerament de la que va obtindre anteriorment com a primer entrenador en WBA, Olympiakos i Huddersfield.
En l’actualitat, però, el València de Corberán travessa el moment més gris des de l’arribada del valencià a finals de 2024. Entre el final de la passada Lliga i el xoc contra la Reial, amb el qual va començar la Lliga 25/26, l’equip de Mestalla encadena quatre partits sense guanyar. L’última victòria blanc-i-negra data del 10 de maig, dia en què, a les dos de la vesprada, el València va golejar el Getafe en casa amb gols de Pepelu i Hugo Duro, els dos de penal, i, entremig, un altre en jugada de Diego López, el mateix autor del punt de l’empat contra els donostiarres el dissabte 16 d’agost.
Després d’imposar-se al Getafe en maig, el València va perdre dos xocs consecutius amb l’Alabés (1-0) i l’Athletic (0-1) abans de tancar la temporada amb empat a un gol, obra de Rafa Mir, al Benito Villamarín del Reial Betis. Una tendència de dos punts sobre 12 possibles que els pupils de Carlos Corberán intentaran revertir, diumenge que ve, 24 d’agost, a les cinc de la vesprada, contra Osasuna, a El Sadar.
