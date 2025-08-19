Els museus també són per a lactants
L’IVAM condiciona un espai permanent per a famílies amb lactants de zero a un any perquè puguen gatejar o jugar
L’IVAM adapta la seua arquitectura als bebés per a destinar una de les seues sales a un espai dissenyat per als bebés de fins a un any. Conscients de la creixent demanda de famílies que demanen poder compartir l’espai museístic també amb els seus bebés, l’IVAM ha adequat una sala permanent dirigida a famílies amb lactants des de zero fins a un any.
La sala blana de l’IVAM és un espai amb llum natural que utilitza matalassets antilliscants, coixins i xicotets bancs condicionats, juntament amb joguets de diferents textures, colors i formes per a estimular els sentits del bebé. D’esta manera, es crea un ambient relaxant i tranquil a on es pot donar el pit còmodament i les xiquetes i els xiquets poden gatejar i jugar.
El museu es convertix, així, en un dels primers centres artístics que disposa d’un espai permanent especialment condicionat per a famílies amb bebés. “Els museus oferixen oportunitats d’aprenentatge que no es donen en altres entorns i que contribuïxen a un desenrotllament integral i durador en la primera infància. L’objectiu és obrir l’IVAM a tota la ciutadania, des dels seus primers anys, per a brindar experiències estimulants”, ha assenyalat la directora del museu, Blanca de la Torre.
La sala blana és un projecte del Departament d’Educació i Programes Públics de l’IVAM que posa el focus en les persones que estan criant i volen continuar gaudint de propostes d’oci cultural sense renunciar a estar amb els seus bebés.
Visites adaptades, Juguetoría i la moguda de l’estiu
En esta línia de treball de l’IVAM en la qual la família té un paper protagonista s’inclou el programa Juguetoría, que proposa un espai de joc lliure per a xiquets i xiquetes de 0 a 4 anys. Més de 3.000 persones al mes estan gaudint, este estiu, d’este taller confeccionat a partir de diferents peces de construcció que animen a explorar amb llum, reflexos, volum o textures.
Les famílies també poden gaudir en l’IVAM de “la moguda de l’estiu”, un espai de relax que compta amb llibres dirigits als més menuts, amb autors com Hervé Tullet, Eric Carle o Menena Cottin, i està ocupat, en la part central, per un monstre bla, sonor i multicolor anomenat La Criatura, una instal·lació efímera amb tentacles que reivindica un nou museu adaptat a la infància, enfront de la concepció tradicional de museu dissenyat a la mesura de les persones adultes.
Així mateix, el museu organitza les “visitetes” dirigides a les famílies amb bebés que desitgen gaudir de recorreguts comentats per les exposicions adaptats a les seues necessitats. Així, en diferents punts de la galeria, el museu desplega unes catifes amb joguets en les quals els menuts poden moure’s amb llibertat durant el recorregut mentres el personal de l’equip de mediació explica als pares el contingut de l’exposició.
