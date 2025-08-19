Encarreguen la redacció del projecte per a unificar el mobiliari del carrer Colom
L’actuació adjudicada a la consultora Gecival forma part d’un projecte més gran, anomenat “Valentia”, orientat a homogeneïtzar i donar identitat a tot el centre històric de la ciutat
C. Moreno
El Govern municipal de València avança en el propòsit d’homogeneïtzar el paviment i el mobiliari del centre de la capital, a imatge i semblança d’altres grans ciutats europees, amb l’objectiu de crear una identitat recognoscible amb només posar el peu en el cor del Cap i Casal.
El concret, l’Ajuntament ha contractat el servici d’assistència tècnica per a la redacció del projecte de renovació del paviment de la infraestructura viària i el mobiliari urbà del carrer Colom —primer punt a on s’igualaran jardineres, bancs i fanals—, així com redacció d’un projecte arqueològic que acompanye esta renovació, tenint en compte el patrimoni que històricament s’ha trobat en la zona.
La redacció del projecte ha sigut contractada a Gecival, consultora tècnica d’enginyeria civil, per un import amb IVA de 16.214 euros, amb una duració de tres mesos. Esta empresa ha participat en projectes de regeneració de l’espai públic com l’ampliació de Vivers, el PAI de Font de Sant Lluís i l’itinerari històric de la Gola de Pujol.
El projecte d’embelliment que l’alcaldessa María José Catalá ha denominat “Valentia” arrancarà en la plaça de l’Ajuntament i el carrer Colom, però s’estendrà a tota la ronda interior, continuant per Guillem de Castro. Este serà un dels eixos d’actuació de cara al nou exercici polític que començarà en les pròximes dates.
Cal recordar que l’anterior Govern ja va encarregar a l’empresa Leku Estudio una guia de disseny per a la transformació sostenible de l’espai públic de València, un kit d’elements “adaptatius” que incloïa hidrojardineres, ecotravesses, paviments pintats en tons rojos, ocres i blaus inspirats en la ceràmica valenciana i altres com esferes de gran grandària, roques naturals i troncs adaptats. També elements relacionats amb l’aigua i la naturalesa com ara jocs d’aigua, hotels d’insectes o nius.
La guia encarregada pel Rialto es va utilitzar per a la superilla de la Petxina, i també permetia intervindre en l’espai públic de manera més ràpida i econòmica preveient l’ús de materials naturals com la fusta, el plàstic reciclat i la palla d’arròs.
Suscríbete para seguir leyendo
- El barrio singular que sobrevivió a la especulación urbanística estrena iluminación
- La Fúmiga actua esta nit en un municipi valencià
- El Botifarra actuarà este diumenge a Alfara del Patriarca al costat de la seua agrupació musical
- El Botifarra triomfa a Alfara del Patriarca
- Samarretes retro per a fer costat a Palestina ‘made in la Costera’
- Estos són els 76 municipis valencians en alerta màxima per calor este dilluns
- Més de 300 escriptors valencians ixen en defensa de l’AVL
- L’Aemet avisa del risc per a la salut pel pic de calor “extrema” del pont