Espectacle i perill: nit de llamps i trons a la Safor
Els servicis contra incendis han estat pendents per si es produïen incendis causats per les descàrregues
La precipitació, escassíssima, a penes ha arribat als cinc litres en algunes zones, com Vilallonga
L’esperat descens de les temperatures ha arribat a la Safor acompanyat de dos fenòmens preocupants. D’una banda, un increment de la humitat relativa, que durant la nit d’este dimarts i les primeres hores del dia ha deixat una sensació intensa de basca, i, d’altra banda, un espectacle de llamps i trons que es va mantindre durant hores en zones muntanyenques de la comarca.
Des de mitja vesprada d’ahir, acompanyades d’algunes precipitacions molt poc significatives, les tempestes van fer acte de presència i, amb l’entrada de la nit, va arribar l’espectacle en el cel. Centenars de llamps es dibuixaven sobre el firmament de la comarca, especialment al voltant del massís del Mondúver.
Per eixe motiu, els servicis de vigilància contra incendis es van mantindre actius i pendents per si un d’eixos llamps provocava flames en el bosc. Afortunadament, això no ha ocorregut, si bé es va produir una alarma d’incendi entre Barx i Simat de la Valldigna. Bombers i policies locals van comprovar que tal foc no s’havia produït i abans de les 8 de la vesprada ja s’havia desactivat l’emergència.
Així i tot, i a causa d’eixes tempestes seques, continua el risc que s’originen focs per llamps latents. És a dir, que les descàrregues hagen afectat arbres que, hores després, poden encendre’s per l’energia acumulada en el seu interior. Eixa vigilància es mantindrà durant tot el dia per a detectar qualsevol focus com més de pressa millor i, així, atallar-lo abans que l’incendi guanye una dimensió que complique la seua extinció.
Respecte a les precipitacions, la pluja de la vesprada d’ahir i esta matinada a penes ha deixat registres significatius. En alguns llocs han acumulat fins a cinc litres per metre quadrat, com va ocórrer a Vilallonga.
