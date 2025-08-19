Estabilitzen l’incendi de Llombai causat per un llamp
El foc, que ha afectat vegetació baixa en la zona del Tello, no està controlat
Quatre dotacions del Consorci Provincial de Bombers i tres mitjans aeris s’han desplaçat cap a les 9:30 h d’este matí a la zona del Tello, en el terme municipal de Llombai, després de detectar una columna de fum. Un llamp podria ser l’origen de l’incendi.
Després de dos hores d’intens treball, el foc ha quedat estabilitzat, encara que no controlat. En la zona es mantenen cinc dotacions i tres brigades forestals.
L’alcalde de Llombai, Ramón Gómez, ha explicat que el foc ha calcinat 3.000 metres quadrats de vegetació baixa, encara que no ha afectat cap pi de la zona. “No ha afectat molt, hem tingut sort amb estes circumstàncies”, assenyala l’alcalde, que s’ha desplaçat fins al lloc per a conéixer la situació.
Els agents forestals apunten a un raig com la causa del foc.
Un altre avís a Alzira
L’Ajuntament d’Alzira va rebre ahir un avís telefònic per un possible incendi, però, després de revisar la zona exhaustivament, no van detectar fum.
El consistori ha decidit tornar a tancar els paratges de la Murta i la Casella, que han estat clausurats durant l’última setmana, davant del risc extrem per incendi forestal. Els voluntaris de VACIF van estar revisant, durant la jornada d’ahir, els paratges pel risc d’incendi per les tempestes seques.
Suscríbete para seguir leyendo
- El barrio singular que sobrevivió a la especulación urbanística estrena iluminación
- La Fúmiga actua esta nit en un municipi valencià
- El Botifarra actuarà este diumenge a Alfara del Patriarca al costat de la seua agrupació musical
- El Botifarra triomfa a Alfara del Patriarca
- Samarretes retro per a fer costat a Palestina ‘made in la Costera’
- Estos són els 76 municipis valencians en alerta màxima per calor este dilluns
- Més de 300 escriptors valencians ixen en defensa de l’AVL
- L’Aemet avisa del risc per a la salut pel pic de calor “extrema” del pont