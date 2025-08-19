L’onada de calor deixa quasi dos morts al dia a la Comunitat Valenciana en 15 dies
L’observatori de la Universitat Carlos III confirma la mort de 29 persones des de l’1 d’agost a la Comunitat Valenciana per complicacions relacionades amb l’excés de calor
Quasi dos persones han mort al dia a causa de la calor extrema a la Comunitat Valenciana des de l’inici del mes d’agost fins ara. L’onada de calor sufocant amb pics històrics de temperatura, tant de dia com de nit, des de l’inici del mes està deixant empremta en els registres: 29 persones han perdut la vida en els primers 16 dies del mes, d’acord amb les dades del sistema MoMo de l’Institut Carlos III. Les dades de l’observatori coincidixen amb la tendència detectada en el país, a on estes dos primeres setmanes d’agost s’han saldat amb 1.000 morts a tot Espanya.
Tal com confirmen els experts, estes xifres podrien anar en augment, perquè l’última dada disponible és la del passat dissabte. Faltaria, per tant, computar els morts del cap de setmana i aquelles persones que podrien morir per complicacions relacionades amb la calor al llarg dels pròxims dies o setmanes. Segons les fonts consultades, el col·lectiu que més està patint l’efecte de la calor abrasadora és el de les persones majors, concretament aquelles majors de 65 anys amb patologies prèvies. En molts casos, es tracta de pacients amb altres malalties que no s’hidraten correctament i, per tant, estan més exposades als riscos d’una descompensació induïda per la calor.
216 morts fins al 16 d’agost
Les diferents onades de calor perjudiquen greument la salut de les persones, tant que la Comunitat Valenciana està registrant defuncions rècord i es podrien superar les de tots els anys anteriors. No és la primera vegada que la calor es deixa notar en els registres de morts. En 2023 i 2024 va haver-hi una gran mortalitat en la temporada estival (del 15 de maig al 30 de setembre) a causa de les elevades temperatures (306 i 268 respectivament). No obstant això, fins a la data —quan falta un mes i mig— ja s’han comptabilitzat 216 morts a causa de la calor, d’acord amb les estadístiques de l’Institut Carlos III.
La mortalitat repunta quan coincidix amb els episodis càlids. La Comunitat Valenciana està arribant al final de la quarta onada de l’estiu i la dinàmica de defuncions és creixent. La primera mort atribuïble a l’excés tèrmic es va donar el passat 7 d’agost, i, fins al dia 11, se’n va produir una diària, però, des del 12 al 16, se n’han sumat 25. Segons la previsió de l’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet), el final del pic càlid ha arribat durant la vesprada d’este dilluns 18 d’agost. De manera que caldrà esperar uns dies més per a consolidar l’impacte total de l’onada de calor.
El juliol més devastador des que hi ha dades
Donant una ullada als mesos de juny i juliol, l’evolució de la mortalitat no deixa lloc a dubtes. El juny passat es va consolidar com el més càlid de la història gràcies a l’anomalia tèrmica de més de 3,6 °C a la fi del mes i que es va allargar fins al mes següent. Així, amb l’avanç d’aquella onada de calor, les morts es van disparar i van arribar a comptar-se per desenes durant els primers dies de juliol. Este episodi de calor va trobar el seu pic més devastador el dia 7 de juliol, amb 12 morts tèrmiques.
Ràpidament el va encadenar amb un altre episodi d’elevades temperatures (més fluix que el de juny) que va augmentar la mortalitat per excés tèrmica una altra vegada. Només entre el dia 20 i el 25 del mes, es van sumar més de cinc defuncions diàries. En total, en juliol es van observar un total de 155 morts per este motiu. Una estadística que ha superat la dels cinc anys anteriors: 30 casos en 2020, 60 en 2021, 97 en 2022, 89 en 2023 i 88 en 2024.
Este agost podria superar els registres d’altres anys
Històricament, agost ha sigut el mes que més índex de mortalitat ha generat. També és el mes més calent de l’any. Enguany, la calor s’ha avançat, i, amb esta, les defuncions. Les dades de juliol són més pròpies d’un mes d’agost. No obstant això, encara és prompte per a determinar els efectes d’este mes. Però, si es manté la tràgica i creixent sèrie de sinistres atribuïbles a la calor, es podrien superar. Fins a la data, se situen en un total de 29 casos (16 d’agost). I l’agost de 2024 n’hi hagué 170.
L’excés de calor pot afectar la salut de qualsevol persona. No obstant això, les majors de 65 anys són les que més morts registren. Solen patir alguna classe de patologia i l’exposició a les elevades temperatures resulta fatal. D’altra banda, estan els casos de colp de calor, que, en comparació, són ínfims, i que, durant este estiu, han deixat 4 morts a la Comunitat Valenciana. Amb una edat d’entre els 40 i els 50 anys. El més recent, un home de 43 anys procedent d’Islàndia el dijous 14 d’agost.
La mortalitat no és exclusiva de l’estiu
Les temperatures no són un problema exclusiu de l’estiu. Els valors de més de 40 °C són molt nocius, però els registres hivernals també són preocupants. En tot 2024, la Comunitat Valenciana va sumar 516 defuncions per defectes tèrmics, de les quals 165 van ser entre gener (100), febrer (55) i març (10). I en 2025 s’han superat i molt: 230 (de 446) han sigut durant els mateixos mesos (137, 87 i 6 respectivament).
