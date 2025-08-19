Entrevista |
L’últim dia d’onada de calor deixa 27 conats i un incendi actiu a la C. Valenciana
Un foc a Cortes de Pallás seguix sense control en una jornada molt complicada per la calor extrema i les tempestes seques
L’última jornada de la sufocant onada de calor que ha afectat, estos últims dies, la Comunitat Valenciana va deixar almenys 27 conats d’incendi en diversos punts de l’autonomia, a on este dilluns estava en vigor el nivell màxim d’alerta per les adverses condicions meteorològiques i a on a la calor extrema es van sumar les tempestes seques a la vesprada, fet que va crear el caldo de cultiu perfecte per al foc.
Els incendis, iniciats la immensa majoria en l’interior de la província de València i en la de Castelló, van obligar a mobilitzar 14 mitjans aeris, una dotzena d’autobombes i 17 unitats de bombers forestals, segons la informació del 112 recopilada per este diari. Emergències de la Generalitat no va informar del nombre d’hectàrees cremades. Al tancament d’esta edició, un dels incendis reportats pel 112 no s’havia donat per controlat.
Com es temia, la situació es va anar complicant al llarg que avançava el dia: les altíssimes temperatures matinals van donar pas a tempestes amb aparell elèctric, amb el consegüent risc per a les muntanyes. Allí s’acumulen grans masses de vegetació molt seca, que actuen com a combustible en cas de rebre la mínima espurna, siga fruit d’una negligència humana o de l’impacte d’algun llamp.
Precisament un llamp va ser el responsable del primer foc notificat per Emergències, a Jarafuel, molt pròxim a la zona a on la setmana passada es van registrar quatre incendis. Fins allí es van desplaçar tres mitjans aeris, una autobomba i dos brigades de bombers forestals, que van aconseguir contindre les flames en menys d’una hora.
Millares i Quesa
El carrusel de conats no havia fet més que començar. Minuts després es van iniciar dos focs més a Millares i Quesa, municipis de la Canal de Navarrés. En el de Millares van actuar dos mitjans aeris, dos autobombes i tres unitats de forestals, una de les quals helitransportada. En pocs minuts van aconseguir extingir la flama i els equips es van reassignar a Quesa. El foc es va donar per controlat a les 18:43 hores.
A Quesa, amb eixos reforços, en total treballaven, al tancament d’esta edició, quatre mitjans aeris, tres autobombes i quatre brigades de bombers forestals.
Cortes de Pallás
Quasi en paral·lel, a Cortes de Pallás, pocs quilòmetres més a l’interior, Emergències notificava un altre incendi, al qual va mobilitzar tres mitjans aeris, una autobomba i dos unitats de bombers forestals, una de les quals helitransportada. En esta zona, cal recordar, es va desencadenar en 2012 el que encara hui és un dels incendis més devastadors de la història d’Espanya.
Castelló
L’escenari va ser fins i tot més complicat a Castelló, a on els bombers van detectar 20 conats fruit d’eixes tempestes seques que va deixar el front tempestuós que va assotar, en la vesprada d’ahir, el nord de la C. Valenciana. Va haver-hi conats a Barracas, Vall d’Alba, Vistabella, Onda, Morella, Cortes de Arenoso o l’Alcora, segons va informar el consorci provincial de bombers.
Preocupava especialment el de Pina de Montalgrao, almenys pels mitjans destinats a la seua extinció. En un principi es van mobilitzar dos aeris, dos autobombes i tres unitats de bombers forestals, un dispositiu que va haver de ser reforçat poc després amb dos autobombes i dos brigades de forestals més. Minuts abans de les 22 hores del dilluns els bombers van donar per controlat este incendi.
Simat de la Valldigna
Finalment, a Simat de la Valldigna (la Safor), es van desplegar també dos mitjans aeris, una autobomba i dos unitats de bombers forestals de la Generalitat per a batallar contra un altre incendi, notificat per Emergències prop de les 19:00 hores. Els efectius desplaçats es van desmobilitzar a penes una hora després perquè la pluja en la zona va ajudar a l’extinció.
Suscríbete para seguir leyendo
- El barrio singular que sobrevivió a la especulación urbanística estrena iluminación
- La Fúmiga actua esta nit en un municipi valencià
- El Botifarra actuarà este diumenge a Alfara del Patriarca al costat de la seua agrupació musical
- El Botifarra triomfa a Alfara del Patriarca
- Samarretes retro per a fer costat a Palestina ‘made in la Costera’
- Estos són els 76 municipis valencians en alerta màxima per calor este dilluns
- Més de 300 escriptors valencians ixen en defensa de l’AVL
- L’Aemet avisa del risc per a la salut pel pic de calor “extrema” del pont