Focs forestals
Sánchez anuncia que declararà zona catastròfica les àrees calcinades pels incendis
El president del Govern torna a insistir en la creació d’un pacte d’estat contra l’emergència climàtica en la seua visita al lloc de comandament avançat de Jarilla, a Càceres
Ángel García Collado
Pedro Sánchez ha anunciat, durant la seua visita al lloc de comandament avançat de l’incendi forestal de Jarilla, que ja ha arrasat més de 15.500 hectàrees, que dimarts que ve es declararà zona catastròfica totes les àrees calcinades en el país. Cal recordar que, al llarg d’este tràgic estiu, ja s’han cremat més de 370.000 hectàrees, principalment en el flanc oest de la Península.
El dia 26 d’agost, el Govern procedirà a declarar els territoris afectats pels incendis zones afectades per una emergència de protecció civil. “Això significa el compromís del Govern d’Espanya per a afrontar la tasca de la reconstrucció una vegada que s’extingisquen els incendis i es conega l’impacte econòmic en els veïns dels territoris afectats”, ha indicat Pedro Sánchez durant la seua compareixença.
A més, el president del Govern ha recordat que, a principis del pròxim mes de setembre, plantejarà la creació d’un pacte d’estat contra l’emergència climàtica, cosa que ja va anunciar el cap de setmana passat en la seua visita als incendis forestals que assolen Lleó i Ourense. “L’AEMET ens diu que l’onada de calor està arribant a la fi. Hem passat 16 dies convivint amb ella i s’ha convertit en la més llarga des que tenim dades (any 1975). Això vol dir que, amb independència de quina siga la causa dels incendis, l’emergència climàtica s’està agreujant i té major impacte. Necessitem la unitat constitucional i la consistència de les polítiques que es posen en marxa per a preparar els territoris. Este pacte comprometrà totes les institucions per a treballar en això. Hem de redimensionar la nostra capacitat. Els mitjans seran majors. És una cosa que no pot canviar cada quatre anys, cada vegada que hi haja eleccions”, ha sentenciat Sánchez.
