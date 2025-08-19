La Unió denuncia l’abandó de més de 6.000 hectàrees d’olivar valencià en els últims cinc anys
La baixa rendibilitat i la falta de suport adaptat al model mediterrani de cultiu són els motius d’esta pèrdua, segons l’organització agrària
La Unió Llauradora ha denunciat en un comunicat l’abandó progressiu de la superfície de cultiu d’olivar a la Comunitat Valenciana durant els últims anys amb un total de 16.455 hectàrees abandonades, 6.322 de les quals en el transcurs dels últims cinc anys. A pesar que la superfície d’olivar valencià es manté estable segons les dades oficials, la realitat productiva evidencia per a l’organització un abandó estructural creixent a conseqüència de la baixa rendibilitat i la falta de suport adaptat al model mediterrani de cultiu.
Segons l’enquesta de superfícies i rendiments de cultius del Ministeri d’Agricultura per a l’any 2024, la superfície total d’olivar a la Comunitat Valenciana és de 94.782 hectàrees, una xifra pràcticament idèntica a la de fa deu anys (+0,28 % respecte a 2015). No obstant això, “esta dada amaga una altra realitat i és la que d’eixe total hi ha 16.455 hectàrees abandonades”, segons la Unió. “Estem davant d’un abandó silenciós. La superfície es manté, però cada any més hectàrees deixen de produir, i això posa en risc el nostre paisatge, el nostre entorn rural i la nostra sobirania alimentària”, ha assenyalat Enric Simó, responsable de la sectorial de l’oli de l’organització agrària.
Secà
Este abandó es concentra especialment en les zones de secà, a on la falta de rendibilitat i la dificultat d’accés a ajudes europees adequades a les condicions agroclimàtiques valencianes fan inviable la continuïtat de moltes explotacions. Un altre factor que confirma esta tendència és l’escassa implantació de pràctiques agroambientals que donen accés a ajudes de la PAC. Només el 14,97 % de la superfície d’olivar disposa de cobertes vegetals —espontànies o sembrades—, requisit per a accedir a mesures com el P6 o el P7 que donen accés a cobrar per esta pràctica.
Des de la Unió es proposa una reforma estructural de les ajudes de la PAC per a fer-les realment útils per a l’olivar valencià. En este sentit, demana una adaptació de les ajudes a les condicions del cultiu mediterrani i de secà, un reconeixement del valor ecosistèmic i territorial de l’olivar tradicional, així com la creació d’una línia específica d’ajuda de la Conselleria d’Agricultura per al manteniment i la recuperació d’olivars abandonats.
Explotacions
“El sector necessita polítiques que entenguen la seua realitat. No podem aplicar un model homogeni pensat per a grans finques de regadiu quan el nostre paisatge agrícola està format majoritàriament per explotacions xicotetes, amb cultius tradicionals i una funció social i ambiental clau”, conclou Enric Simó.
