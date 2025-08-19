La Unió denuncia l’abandó de més de 6.000 hectàrees d’olivar valencià en els últims cinc anys

La baixa rendibilitat i la falta de suport adaptat al model mediterrani de cultiu són els motius d’esta pèrdua, segons l’organització agrària

L’olivar valencià perd terreny

L’olivar valencià perd terreny / Levante-EMV

Joan Batalla

València

La Unió Llauradora ha denunciat en un comunicat l’abandó progressiu de la superfície de cultiu d’olivar a la Comunitat Valenciana durant els últims anys amb un total de 16.455 hectàrees abandonades, 6.322 de les quals en el transcurs dels últims cinc anys. A pesar que la superfície d’olivar valencià es manté estable segons les dades oficials, la realitat productiva evidencia per a l’organització un abandó estructural creixent a conseqüència de la baixa rendibilitat i la falta de suport adaptat al model mediterrani de cultiu.

Segons l’enquesta de superfícies i rendiments de cultius del Ministeri d’Agricultura per a l’any 2024, la superfície total d’olivar a la Comunitat Valenciana és de 94.782 hectàrees, una xifra pràcticament idèntica a la de fa deu anys (+0,28 % respecte a 2015). No obstant això, “esta dada amaga una altra realitat i és la que d’eixe total hi ha 16.455 hectàrees abandonades”, segons la Unió. “Estem davant d’un abandó silenciós. La superfície es manté, però cada any més hectàrees deixen de produir, i això posa en risc el nostre paisatge, el nostre entorn rural i la nostra sobirania alimentària”, ha assenyalat Enric Simó, responsable de la sectorial de l’oli de l’organització agrària.

Secà

Este abandó es concentra especialment en les zones de secà, a on la falta de rendibilitat i la dificultat d’accés a ajudes europees adequades a les condicions agroclimàtiques valencianes fan inviable la continuïtat de moltes explotacions. Un altre factor que confirma esta tendència és l’escassa implantació de pràctiques agroambientals que donen accés a ajudes de la PAC. Només el 14,97 % de la superfície d’olivar disposa de cobertes vegetals —espontànies o sembrades—, requisit per a accedir a mesures com el P6 o el P7 que donen accés a cobrar per esta pràctica.

Un agricultor en una plantación extensiva de olivar

Un agricultor en una plantació extensiva d’olivar / Levante-EMV

Des de la Unió es proposa una reforma estructural de les ajudes de la PAC per a fer-les realment útils per a l’olivar valencià. En este sentit, demana una adaptació de les ajudes a les condicions del cultiu mediterrani i de secà, un reconeixement del valor ecosistèmic i territorial de l’olivar tradicional, així com la creació d’una línia específica d’ajuda de la Conselleria d’Agricultura per al manteniment i la recuperació d’olivars abandonats.

Explotacions

“El sector necessita polítiques que entenguen la seua realitat. No podem aplicar un model homogeni pensat per a grans finques de regadiu quan el nostre paisatge agrícola està format majoritàriament per explotacions xicotetes, amb cultius tradicionals i una funció social i ambiental clau”, conclou Enric Simó.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents