Alarma al Vedat de Torrent per un incendi

El foc iniciat en unes bardisses va aconseguir controlar-se a temps abans que arribara a la pineda

Uns veïns observen el foc al Vedat de Torrent

Uns veïns observen el foc al Vedat de Torrent / AV del Vedat

Pilar Olaya

Esglai el que van viure els veïns de la urbanització del Vedat de Torrent quan van veure foc dins de la urbanització. Segons van anunciar des de l’Associació de Veïns, va ser a la nit quan es va produir un xicotet incendi en el carrer Doctor Fleming. Van ser els veïns mateixos els que van telefonar a Emergències, que ràpidament van traslladar una unitat de Bombers.

Des de l’Ajuntament de Torrent afirmen que es va produir un avís a la 1:30 hores per l’incendi d’una palmera, i a les 2:00 h ja s’havia sufocat. De moment es desconeix l’origen del foc, que no ha provocat danys greus, i els fets estan sent investigats per part de la Policia Local.

Foc al Vedat / AV del Vedat

Més manteniment

“Gràcies a la rapidesa dels veïns a telefonar i a la intervenció dels bombers, l’incendi no va anar a més i es va controlar amb celeritat”, assenyalen des de l’AV del Vedat. En concret es van cremar diversos metres de bardissa i a punt va estar d’arribar el foc a la pineda, que és el que realment preocupa els residents d’esta zona, que ja han demanat al consistori en més d’una ocasió que es prenguen mesures davant de la falta de manteniment d’algunes zones i les temperatures extremes que s’estan vivint este estiu, com el tancament dels paellers de la Canyada del Conill. “Visc mirant per la finestra cada deu minuts, la meua zona és una zona de pinedes i em fa una por… Tot tan sec i falta de neteja d’amos i Ajuntament. Quin desastre!”, assenyalava una de les veïnes.

L’Associació, per la seua banda, demana col·laboració ciutadana. “Sol·licitem als veïns i residents que extremen les precaucions al Vedat, evitant tirar fem, pots, botelles, burilles, etc. en la muntanya, i mantenint nets els carrers i el bosc”.

El consistori, d’altra banda, continua activant els canons d’aigua per a protegir la zona més boscosa i manté tancats els paellers durant el període d’alerta per altes temperatures.

