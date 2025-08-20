VCF
André Almeida, la clau del final de mercat per al València CF
El portugués és el futbolista de la rampa d’eixida amb més mercat i la seua eixida facilitaria les coses per a continuar fitxant
Corberán espera un altre 9 per a complementar la zona d’atac de l’equip
Rafa Jarque
El València no ha tancat el mercat de fitxatges, ho va dir Ron Gourlay en la seua roda de presentació i ho va repetir Carlos Corberán després de l’empat contra la Reial Societat en el debut lliguer a Mestalla. Els sis reforços que ha firmat el club fins a la data, encara que il·lusionen, no són suficients per a referendar l’objectiu que el club mateix va expressar en el comunicat d’arribada de Ron Gourlay, el de “tornar a l’elit europea”. Corberán, satisfet fins ara amb el treball d’oficines, necessita més reforços, especialment en la posició de 9, prioritat hui dia per al club, amb Umar Sadiq com a principal favorit per a recalar a Mestalla.
La direcció esportiva treballa per a proporcionar a la plantilla l’atacant que necessita, però, a hores d’ara de mercat, els recursos econòmics no són precisament pròspers, menys encara en un València minvat per la crisi econòmica crònica que viu amb Peter Lim. Per això el club tenia la intenció d’accelerar l’“operació eixida” en les últimes setmanes i generar el marge financer suficient. La setmana passada va ser Fran Pérez qui va fer les maletes en direcció al Rayo, i Sergi Tenés, que interessa en el futbol grec, podria ser el següent a anar-se’n.
No obstant això, el qui sembla tindre la clau per al final de mercat del València CF és André Almeida. El futbolista portugués també està en la rampa d’eixida, encara que no pels mateixos motius. SUPER ja va informar el mes de juny que Almeida estava en el mercat, i, en les últimes setmanes, la seua continuïtat en el club s’ha complicat més que mai. La seua renovació mai va ser una prioritat, tal com va informar este mitjà, i amb el temps s’ha confirmat. El futbolista, no satisfet del tot amb la seua situació, també entén que separar camins és l’opció intel·ligent.
A l’espera d’un nou comprador
Seria una venda que podria facilitar els últims dies de mercat, i és que Almeida és el jugador amb més cartell de tots els que ocupen la rampa d’eixida. El València, de fet, demana una quantitat pròxima als set milions i mig d’euros que va pagar al Vitória Guimarães en 2022, encara que de moment no troba comprador que satisfaça estes necessitats. Les negociacions amb el Trabzonspor, equip que fins ara ha mostrat més interés en el portugués, es van trencar perquè els turcs no es van decidir a pagar tant.
Es buscaria un migcampista
L’eixida d’Almeida no podria ser a canvi de ningú, perquè el centre del camp quedaria mancat de recursos. Una possibilitat que ja va sonar a principi de mercat i encara no està enterrada és la de Giorgi Chakvetadze. De moment, el València no té el potencial econòmic suficient per a atacar l’opció del georgià, una cosa similar amb el que ocorre amb la davantera, per això André Almeida té la clau del final del mercat amb la seua possible eixida.
Suscríbete para seguir leyendo
- El barrio singular que sobrevivió a la especulación urbanística estrena iluminación
- El Botifarra triomfa a Alfara del Patriarca
- El Botifarra actuarà este diumenge a Alfara del Patriarca al costat de la seua agrupació musical
- Més de 300 escriptors valencians ixen en defensa de l’AVL
- La Fúmiga actua esta nit en un municipi valencià
- L’últim dia d’onada de calor deixa 27 conats i un incendi actiu a la C. Valenciana
- Samarretes retro per a fer costat a Palestina ‘made in la Costera’
- La nit més sufocant a València: el mercuri s’ha quedat per damunt dels 30 graus