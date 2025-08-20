Algemesí
“La campanya agrícola està perduda perquè encara hi ha parcel·les amb fang”
La Copal d’Algemesí lamenta el retard en les ajudes i la neteja de camps quasi deu mesos després
Les primeres hipòtesis de la Copal sobre l’abandó massiu de camps a Algemesí dies després de la tràgica dana del passat 29 d’octubre semblen haver-se complit. “Està havent-hi un abandó significatiu de camps”, lamenta Vicente Bomboi, president de la cooperativa d’Algemesí, una de les més importants de la Ribera.
Bomboi denuncia que, deu mesos després del desbordament del riu Magre, encara hi ha una gran quantitat de parcel·les amb fang i restes de la dana. A això se suma la dificultat per a accedir als camps davant dels danys en els camins i les infraestructures agrícoles. “Hi ha socis que encara estan a l’espera de les ajudes. En alguns casos, els treballs han sigut insignificants”, denuncia el president, que reclama més celeritat a l’hora de dur a terme les labors de neteja i reconstrucció de les infraestructures agrícoles.
La presència de fang i restes en alguns camps dificulta el desenrotllament de la campanya agrícola. En este sentit, Bomboi reconeix que “molts agricultors donen l’any per perdut perquè no han pogut ni entrar a les parcel·les”.
La situació no només ha comportat un augment de l’abandó de camps en un sector bastant afectat, sinó que molts propietaris tampoc invertixen els diners necessaris per a dur a terme un manteniment adequat. “Els agricultors no invertixen en adobs o en la collita perquè saben que els beneficis seran molt pocs i les pèrdues molt elevades”, insistix. A això se suma l’envelliment dels qui es dediquen a cultivar la terra. Com ja va publicar Levante-EMV, l’edat mitjana dels agricultors de la Comunitat Valenciana era la més elevada d’Espanya l’any 2022, amb 64,4 anys. La Ribera superava, fins i tot, este valor, amb 65,5 anys, segons un estudi detallat realitzat per l’Associació Valenciana d’Agricultors (AVA-ASAJA). Davant d’esta quantitat de danys, molts han optat per abandonar el sector.
La Copal és conscient de la gran quantitat de treballs que s’han d’escometre en els diferents municipis afectats, però demana que no se’ls abandone.
La cooperativa ja estima pèrdues valorades en milions de quilos. “Estem expectants, però és una quantitat molt significativa. La calor i les altes temperatures d’estos dies tampoc estan ajudant”, conclou.
